Правительство Пакистана поручило федеральным и провинциальным органам скоординировать действия в связи с сообщениями о возможном накоплении сжиженного нефтяного газа (LPG) перед зимой. Как сообщает Dawn, в письме Нефтяного подразделения указано, что нерегулярная отгрузка импортируемого газа с терминалов вызывает опасения относительно возможного создания искусственного дефицита на внутреннем рынке.

Цены выше установленных

Управление по регулированию нефти и газа Пакистана Ogra попросили обеспечить регулярную отгрузку импортируемого LPG с терминалов и его поставки в центры потребления. Регулятору также поручили принять меры для предотвращения накопления газа и обеспечить его доступность для потребителей по установленным ценам, прежде всего в горных, отдаленных и не подключенных к энергосетям районах.

По данным издания, на рынке бытовой баллон LPG весом 11,8 килограмма продавался примерно за 5 тысяч пакистанских рупий — почти на 50% дороже цены в 3296 рупий, установленной Ogra. В письме Нефтяного подразделения председателю Ogra и генеральному директору по LPG указано, что импортеры ввозят топливо в соответствии с внутренним спросом, однако объемы не отгружаются с терминалов регулярно.

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Планы изменить распределение местного газа

Нефтяное подразделение сообщило, что представило меры по улучшению ситуации с поставками. Одна из них предусматривает реализацию LPG местного производства через прозрачный конкурентный механизм в соответствии с политикой в отношении LPG 2016 года. По мнению ведомства, это должно усилить конкуренцию, сделать распределение газа более прозрачным и уменьшить концентрацию ресурса среди ограниченного числа участников рынка.

В то же время этот процесс тормозят судебные иски. В Нефтяном подразделении сообщили, что дело рассматривается судами, а правительство оставляет за собой право использовать все предусмотренные законом юридические механизмы.

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