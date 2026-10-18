Президент Тимора-Лешти Жозе Рамуш-Орта заявил, что первые соглашения для реализации многолетнего газового проекта Greater Sunrise планируется подписать в начале следующего года. По его словам, премьер-министр Шанана Гужмау ожидает завершения оформления трех основных документов в ближайшие месяцы.

Как сообщает ABC News, документы должны определить регуляторные и фискальные условия для разведки и разработки ресурсов Greater Sunrise с участием Австралии, Тимора-Лешти и Woodside Energy. Правительство Тимора-Лешти ранее сообщало, что стороны достигли в Канберре технической договоренности по Кодексу нефтедобычи, контракту о разделе продукции и фискальному режиму.

Планы по переработке газа

Правительство Тимора-Лешти стремится проложить трубопровод от месторождений Greater Sunrise к южному побережью страны. Там власти рассчитывают построить многомиллиардный завод по сжижению природного газа и газовый объект для внутренних нужд. В стране считают, что проект создаст рабочие места и активизирует экономику.

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В то же время в отрасли сохраняется скептицизм относительно коммерческой жизнеспособности этого плана. Аналитики, представители властей и промышленности предупреждают, что подписание регуляторных документов еще не гарантирует коммерческого соглашения между Тимором-Лешти и Woodside по окончательному плану разработки.

Сроки запуска и финансовое давление

Woodside владеет третью проекта Greater Sunrise. Компания и правительство Тимора-Лешти ранее предполагали, что первую партию СПГ могут произвести в 2032–2035 годах при условии выбора концепции и принятия инвестиционных решений. В прошлом месяце министр нефти Тимора-Лешти назвал более поздний ориентир — 2034–2035 годы — и заявил о надежде на окончательное инвестиционное решение до 2029 года.

Этот вопрос имеет особое значение для Тимора-Лешти, который зависит от средств своего Нефтяного фонда. Газовое месторождение Bayu-Undan, которое в течение двух десятилетий обеспечивало поступления в фонд, окончательно прекратило добычу в прошлом году. По данным МВФ, фонд с активами около 26 млрд долларов может быть исчерпан к 2038 году, если страна продолжит финансировать дефицит бюджета без новых поступлений.

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