巴基斯坦政府已指示联邦和省级机构，针对冬季前可能囤积液化石油气（LPG）的报道协调行动。正如《黎明报》报道，石油部门的一封信指出，进口燃气从码头不定期提货，引发了对国内市场可能出现人为短缺的担忧。

价格高于规定水平

巴基斯坦石油和天然气监管局Ogra被要求确保进口LPG定期从码头提货并供应至消费中心。监管机构还被指示采取措施防止囤积燃气，并确保消费者能够以规定价格获得燃气，尤其是在山区、偏远地区和未接入能源网络的地区。

据该报报道，市场上一只11.8公斤家用LPG气瓶售价约为5000巴基斯坦卢比——比Ogra规定的3296卢比价格高出近50%。石油部门致Ogra主席和LPG总干事的信中指出，进口商按照国内需求进口燃料，但这些数量并未定期从码头提货。

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改变本地燃气分配的计划

石油部门表示，已提交改善供应状况的措施。其中一项措施规定，根据2016年LPG政策，通过透明的竞争机制销售本地生产的LPG。该部门认为，这将加强竞争，使燃气分配更加透明，并减少资源集中在数量有限的市场参与者手中。

与此同时，诉讼正在拖慢这一进程。石油部门表示，该案正在由法院审理，政府保留使用法律规定的一切法律机制的权利。

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