W USA spółki energetyczne w pierwszych trzech kwartałach 2026 roku złożyły wnioski o podwyżki taryf na łączną kwotę 23,1 mld dolarów. Według Fortune, przy obecnej dynamice wartość takich wniosków może zbliżyć się do rekordowych niemal 31 mld dolarów w 2025 roku.

Ceny energii elektrycznej

W ciągu ostatnich pięciu lat ceny energii elektrycznej w USA wzrosły średnio o około 40%. Rekordowa wartość wniosków o podwyżki taryf w 2025 roku była niemal dwukrotnie wyższa od poprzedniego maksimum.

Według organizacji non-profit PowerLines spółki energetyczne należące do inwestorów zwiększyły planowane nakłady kapitałowe o ponad 27% — do co najmniej 1,4 bln dolarów do 2030 roku. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 1,1 bln dolarów. Kalkulacje te nie uwzględniają prywatnych firm.

Sieci i centra danych

Poprzednie podwyżki taryf wiązano ze starzeniem się sieci elektroenergetycznych, potrzebą ich modernizacji, ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi oraz wahaniami kosztów paliwa. Przyszłe wydatki obejmują również budowę nowych mocy wytwórczych, w tym w celu zaspokojenia rosnącego popytu ze strony centrów danych na potrzeby rozwoju sztucznej inteligencji.

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Deweloperzy centrów danych mogą budować własne moce wytwórcze w swoich obiektach lub pokrywać część kosztów, aby zmniejszyć obciążenie innych odbiorców. Jednocześnie podejścia różnią się w zależności od stanu i projektu: w niektórych stanach wprowadzono moratoria na centra danych, a w innych odrzucano lub zmniejszano wnioskowane podwyżki taryf.

Czynnik polityczny

Wysokie ceny benzyny i oleju napędowego stały się jednym z głównych tematów przed listopadowymi wyborami w połowie kadencji. Dyrektor wykonawczy PowerLines Charles Hua uważa, że rosnące rachunki za energię elektryczną i gaz ziemny również stały się kwestią polityczną, która może wpłynąć na wyścigi o stanowiska gubernatorów, senatorów USA i członków komisji regulujących usługi komunalne.

W piątek średnia cena galona zwykłej benzyny wynosiła 4,33 dolara, o 42% więcej niż rok wcześniej. Średnia cena oleju napędowego osiągnęła 6,33 dolara za galon — o 73% więcej rok do roku. Indeks cen konsumpcyjnych wykazał również, że olej opałowy we wrześniu podrożał o 74% w porównaniu z poprzednim rokiem.

W trzecim kwartale spółki energetyczne złożyły wnioski o podwyżki taryf na 4,5 mld dolarów, przy czym niemal połowa tej kwoty przypadła na stany południowe. Największy kwartalny wniosek, na 700 mln dolarów, złożyła firma Jersey Central Power & Light.

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