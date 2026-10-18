《财富》：美国能源公司申请上调费率231亿美元

2026年前三个季度，美国能源公司提交的费率上调申请总额达到231亿美元。据《财富》报道，按照当前趋势，此类申请的金额可能接近2025年近310亿美元的纪录。

电价

过去五年，美国电价平均上涨约40%。2025年费率上调申请的创纪录金额几乎是此前最高纪录的两倍。

非营利组织PowerLines的数据显示，投资者所有的能源公司将计划资本支出提高了逾27%，到2030年至少达到1.4万亿美元。一年前，该数字为1.1万亿美元。这些估算不包括私营公司。

电网和数据中心

此前的费率上调与电网老化、电网现代化需求、极端天气事件以及燃料成本波动有关。未来支出还包括建设新的发电能力，其中包括满足用于发展人工智能的数据中心不断增长的需求。

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数据中心开发商可以在其设施内建设自有发电能力，或承担部分成本，以减轻其他消费者的负担。同时，不同州和项目的做法各不相同：一些州对数据中心实施了暂停令，而另一些州则驳回或削减了所申请的费率上调。

政治因素

高企的汽油和柴油价格已成为11月中期选举前的主要议题之一。PowerLines执行董事查尔斯·华认为，电费和天然气账单上涨也已成为一个政治问题，可能影响州长、美国参议员以及公用事业监管委员会成员职位的竞选。

截至周五，普通汽油的平均价格为每加仑4.33美元，比一年前高42%。柴油平均价格达到每加仑6.33美元，同比增长73%。消费者价格指数还显示，取暖用燃油在9月份较上年上涨74%。

第三季度，能源公司提交了总额45亿美元的费率上调申请，其中近一半来自南部各州。Jersey Central Power & Light公司提交了最大的一项季度申请，金额为7亿美元。

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