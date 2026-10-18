В Китае экспорт нефтепродуктов в сентябре вырос на 39,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Объем поставок составил 7,16 млн тонн, что на 19% больше, чем в августе, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на данные китайской таможни.

В середине марта Китай ограничил экспорт нефтепродуктов, в частности дизеля, бензина и авиационного топлива, чтобы обеспечить внутренние потребности на фоне рисков на Ближнем Востоке. В середине июля эти ограничения смягчили.

Рекордные поставки дизеля

Совокупный экспорт бензина, дизеля и авиационного топлива в сентябре достиг 4,41 млн тонн — на 56% больше, чем годом ранее. Это также превысило среднемесячный показатель 2025 года, который составил 3 млн тонн.

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Поставки дизеля за рубеж выросли на 262,3% в годовом выражении — до 1,85 млн тонн. Это был наибольший объем с февраля 2023 года. Экспорт авиационного топлива увеличился на 16,7%, до 1,94 млн тонн, тогда как поставки бензина сократились на 4,1%, до 620 тыс. тонн.

Показатели за девять месяцев

В январе—сентябре Китай экспортировал 41,4 млн тонн нефтепродуктов, что на 3,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время экспорт дизеля за девять месяцев вырос на 31,6%, до 6,68 млн тонн.

Поставки авиационного топлива за этот период составили 13,7 млн тонн, сократившись на 11% в годовом выражении. Экспорт бензина уменьшился на 51,9%, до 3,04 млн тонн. Импорт сжиженного природного газа в сентябре снизился на 1,4%, до 5,61 млн тонн; за девять месяцев он составил 44,62 млн тонн.

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