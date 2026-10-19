В Люксембурге, Люксембург, министры финансов ЕС 9 октября попросили Европейскую комиссию изучить возможность введения нового налога на сверхприбыли компаний нефтяного и газового секторов. Инициативу обсудить этот вопрос на уровне ЕС выдвинули Австрия, Германия, Италия, Польша, Португалия и Испания.

Как сообщает The Rio Times, министры также согласовали создание рабочей группы под руководством Еврокомиссии. Она должна рассмотреть возможные варианты сбора и обмен практиками между государствами-членами. Потенциальные меры предусматриваются на национальном уровне при технической и правовой поддержке Комиссии.

Позиция Еврокомиссии

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что государства-члены имеют больше возможностей для установления таких налогов. Еврокомиссия согласилась проработать вопрос, однако не одобрила введение единого общеевропейского сбора.

На саммите ЕС в Брюсселе 15–16 октября решение по налогу на сверхприбыли не принималось. Пока не определены база налогообложения, ставка, срок действия и территориальный масштаб возможного механизма.

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Прецедент 2022 года

В октябре 2022 года Совет ЕС принял Регламент 2022/1854, который ввел временный солидарный взнос для компаний, добывающих нефть, природный газ и уголь, а также занимающихся нефтепереработкой. Он распространялся на компании и постоянные представительства в ЕС, если профильная деятельность составляла не менее 75% их оборота.

Минимальная ставка взноса составляла 33% от части налогооблагаемой прибыли, которая более чем на 20% превышала средний показатель за четыре финансовых года начиная с 2018 года. Согласно финальному отчету Еврокомиссии, за налоговые годы 2022–2023 этот механизм принес 26,15 млрд евро.

Польша уже приняла собственный сбор: закон, подписанный 1 октября, предусматривает 60% налог на избыточную прибыль от продажи жидкого топлива. Польское правительство ожидает поступлений примерно на 4 млрд злотых.

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