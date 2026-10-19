在波斯尼亚和黑塞哥维那，承包商正在完成达巴尔水电站的建设。这是内雷特瓦河流域“上地平线”项目三座水电站中的第一座。环保人士警告称，将水转移至特雷比什尼察河流域，可能进一步减少通过其支流流入内雷特瓦河的水量，并减少流入克罗地亚三角洲的淡水，Balkan Insight报道。

“上地平线”项目计划建设达巴尔、内韦西涅和比莱恰水电站。这些电站的水将流入“下地平线”系统，该系统包括特雷比涅一号和二号、恰普利纳及杜布罗夫尼克电站。根据项目说明，水将在湿润月份储存，并在干旱月份释放，以便全年发电。

建于20世纪60至70年代的“下地平线”系统，目前每年已从内雷特瓦河流域引走约40亿立方米的水。2021年，一名克罗地亚议会议员援引一项估计称，“上地平线”每年还可能引走20亿立方米的水。

对三角洲和湿地的风险

据环保组织Bankwatch评估，经由布纳河、布尼察河和布雷加瓦河支流流入内雷特瓦河的水量将减少。在克罗地亚的内雷特瓦河三角洲，淡水径流减少会助长海水向上游渗入，从而改变生态系统并导致土壤盐碱化。

报道称，过去十年间，克罗地亚鳗鱼的工业捕捞量主要来自内雷特瓦河河口，每年未超过1吨。相比之下，20世纪70年代的捕捞量约为45吨。一项2021年的研究还在三角洲上游部分记录到8种海洋物种，距离河口超过25公里。

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波斯尼亚和黑塞哥维那的胡托沃布拉托自然公园是一处《拉姆萨尔公约》湿地。该公园园长伊雷内·罗齐奇表示，由于“下地平线”系统，该公园已失去约一半水量。公园湿地将碳储存在泥炭中，但随着水位下降，泥炭开始分解并释放积累的温室气体。

对特有物种的威胁及围绕许可的争议

达巴尔斯科、法特尼奇科和内韦辛斯科的喀斯特洼地栖息着罕见的特有物种。2025年5月，鱼类学家马泰·武契奇发现了Telestes dabar的幼鱼；这种鱼已超过8年未在野外被观察到。他表示，自然的洪水循环是几种主要生活在地下的物种繁殖所必需的。

为达巴尔水电站供水的内韦西涅水库，设计蓄水量为6180万立方米。其建设计划淹没约9平方公里土地。2026年5月，未来水库区域内的地块所有者拒绝了每平方米约3.5欧元的补偿方案。

Bankwatch称，塞族共和国当局在未进行公众咨询的情况下，依据2012年的环境影响评估续期达巴尔水电站的许可。有关该项目的申诉正在《伯尔尼公约》框架下审议；自2026年2月起，根据克罗地亚的申请，也在《关于跨界环境影响评估的埃斯波公约》框架下审议。

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