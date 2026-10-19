W Bośni i Hercegowinie wykonawcy kończą budowę elektrowni wodnej Dabar — pierwszej z trzech elektrowni projektu Górne Horyzonty w dorzeczu Neretwy. Ekolodzy ostrzegają, że przerzut wody do dorzecza Trebišnjicy może jeszcze bardziej zmniejszyć dopływ wody do Neretwy przez jej dopływy oraz ograniczyć dopływ słodkiej wody do delty w Chorwacji, informuje Balkan Insight.

Projekt Górne Horyzonty zakłada budowę elektrowni wodnych Dabar, Nevesinje i Bileća. Woda z nich ma trafiać do systemu Dolne Horyzonty, obejmującego elektrownie Trebinje I i II, Čapljina oraz Dubrownik. Zgodnie z opisem projektu woda będzie gromadzona w wilgotnych miesiącach i uwalniana w suchych w celu produkcji energii elektrycznej przez cały rok.

System Dolne Horyzonty, zbudowany w latach 60. i 70. XX wieku, już odprowadza z dorzecza Neretwy szacunkowo 4 mld metrów sześciennych wody rocznie. W 2021 roku deputowany chorwackiego parlamentu przytoczył szacunek, według którego Górne Horyzonty mogą odprowadzać kolejne 2 mld metrów sześciennych wody rocznie.

Zagrożenia dla delty i terenów podmokłych

Według oceny organizacji ekologicznej Bankwatch zmniejszy się ilość wody docierającej do Neretwy przez dopływy Buna, Bunica i Bregava. W delcie Neretwy w Chorwacji ograniczenie spływu słodkiej wody sprzyja wnikaniu wody morskiej w górę rzeki, co zmienia ekosystem i powoduje zasalanie gleb.

Według materiału przemysłowe połowy węgorza w Chorwacji, głównie w estuarium Neretwy, w ciągu ostatniej dekady nie przekraczały jednej tony rocznie. Dla porównania, w latach 70. wynosiły około 45 ton. W badaniu z 2021 roku odnotowano także osiem gatunków morskich w górnej części delty — ponad 25 km od ujścia rzeki.

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Park Przyrody Hutovo Blato w Bośni i Hercegowinie, będący obszarem Ramsar, już stracił około połowy wody z powodu systemu Dolne Horyzonty, powiedziała dyrektorka parku Irene Rozić. Tereny podmokłe parku magazynują węgiel w torfie, lecz wraz ze spadkiem poziomu wody torf zaczyna się rozkładać i uwalniać zgromadzone gazy cieplarniane.

Zagrożenie dla gatunków endemicznych i spory wokół pozwoleń

Na polach krasowych Dabarsko, Fatničko i Nevesinjsko żyją rzadkie gatunki endemiczne. W maju 2025 roku ichtiolog Matej Vučić odkrył młode Telestes dabar — ryby, której przez ponad osiem lat nie obserwowano w naturze. Jak powiedział, naturalny cykl zalewania jest konieczny do rozmnażania dla kilku gatunków żyjących głównie pod ziemią.

Zbiornik Nevesinje, który ma zasilać elektrownię wodną Dabar, zaprojektowano na 61,8 mln metrów sześciennych wody. Jego budowa przewiduje zalanie około dziewięciu kilometrów kwadratowych terenu. W maju 2026 roku właściciele działek na obszarze przyszłego zbiornika odmówili przyjęcia proponowanego odszkodowania w wysokości około 3,5 euro za metr kwadratowy.

Bankwatch twierdzi, że władze Republiki Serbskiej odnawiają pozwolenia dla elektrowni wodnej Dabar na podstawie oceny oddziaływania na środowisko z 2012 roku bez konsultacji publicznych. Skargi dotyczące projektu są rozpatrywane w ramach konwencji berneńskiej, a od lutego 2026 roku także w ramach konwencji z Espoo o oddziaływaniu transgranicznym, po wniosku Chorwacji.

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