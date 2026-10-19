В Боснии и Герцеговине подрядчики завершают строительство гидроэлектростанции «Дабар» — первой из трёх ГЭС проекта «Верхние горизонты» в бассейне Неретвы. Экологи предупреждают, что переброска воды в бассейн Требишницы может ещё больше сократить поступление воды в Неретву через её притоки и уменьшить приток пресной воды в дельту в Хорватии, сообщает Balkan Insight.

Проект «Верхние горизонты» предусматривает строительство ГЭС «Дабар», «Невесине» и «Билеча». Вода из них должна поступать в систему «Нижние горизонты», в которую входят станции Требине I и II, Чаплина и Дубровник. Согласно описанию проекта, воду будут накапливать во влажные месяцы и выпускать в засушливые для производства электроэнергии в течение года.

Система «Нижние горизонты», построенная в 1960–1970-х годах, уже отводит из бассейна Неретвы ориентировочно 4 млрд кубометров воды ежегодно. В 2021 году депутат парламента Хорватии приводил оценку, согласно которой «Верхние горизонты» могут отводить ещё 2 млрд кубометров воды в год.

Риски для дельты и водно-болотных угодий

По оценке экологической организации Bankwatch, уменьшится объём воды, поступающей в Неретву через притоки Буна, Буница и Брегава. В дельте Неретвы в Хорватии сокращение пресноводного стока способствует проникновению морской воды вверх по течению, что меняет экосистему и засоляет почвы.

Согласно материалу, промышленный вылов угря в Хорватии, преимущественно в эстуарии Неретвы, за последнее десятилетие не превышал одной тонны в год. Для сравнения, в 1970-х годах он составлял около 45 тонн. В исследовании 2021 года также зафиксировали восемь морских видов в верхней части дельты — более чем в 25 км от устья реки.

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Природный парк Хутово-Блато в Боснии и Герцеговине, являющийся Рамсарским угодьем, уже потерял примерно половину воды из-за системы «Нижние горизонты», заявила директор парка Ирене Розич. Водно-болотные угодья парка накапливают углерод в торфе, однако при снижении уровня воды торф начинает разлагаться и высвобождать накопленные парниковые газы.

Угроза эндемичным видам и споры вокруг разрешений

В карстовых полях Дабарско, Фатничко и Невесиньско обитают редкие эндемичные виды. В мае 2025 года ихтиолог Матей Вучич обнаружил молодь Telestes dabar — рыбы, которую более восьми лет не наблюдали в природе. По его словам, естественный цикл затопления необходим для размножения нескольким видам, которые преимущественно живут под землёй.

Невесиньское водохранилище, которое должно питать ГЭС «Дабар», рассчитано на 61,8 млн кубометров воды. Его строительство предусматривает затопление около девяти квадратных километров территории. В мае 2026 года владельцы участков в зоне будущего водохранилища отказались от предложенной компенсации в размере приблизительно 3,5 евро за квадратный метр.

Bankwatch утверждает, что власти Республики Сербской продлевают разрешения для ГЭС «Дабар» на основании оценки воздействия на окружающую среду 2012 года без общественных консультаций. Жалобы по проекту рассматриваются в рамках Бернской конвенции, а с февраля 2026 года — также в рамках Конвенции Эспо о трансграничном воздействии по обращению Хорватии.

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