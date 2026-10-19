尼泊尔投资委员会决定推动该国西部900兆瓦上卡纳利水电站立即开工建设。据《加德满都邮报》报道，这一多年来难以吸引投资的项目由印度GMR集团开发。

该决定是在投资委员会第68次会议上根据项目开发协议作出的。同时，投资委员会办公室尚未就这一决定向GMR发送正式函件。该公司表示，将在收到文件后采取行动。

融资和股东

2025年1月15日，GMR提交了有关项目融资交割的文件，并表示已落实融资。根据该公司的数据，印度可再生能源发展局IREDA对一项650亿印度卢比贷款提议作出了积极回应，尼泊尔银行财团则初步批准了200亿尼泊尔卢比贷款。

在修订后的股权结构中，GMR集团和印度国有公司Satluj Jal Vidyut Nigam各持有项目34%的股份，IREDA持有5%，尼泊尔电力局持有27%。此前，GMR持有73%，尼泊尔电力局持有其余27%。GMR引入IREDA和SJVN作为股东，以调动投资。

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期限和诉讼

投资委员会下属专家委员会审议了GMR关于融资交割的报告，并得出结论称，该公司本可在2025年2月底前完成这一程序。委员会办公室的一名代表指出，开发商可以提交其余和更新后的文件并开始施工，工程应在未来五年内完成。

2024年12月，律师丹·巴哈杜尔·布达向尼泊尔最高法院提起诉讼。他称，GMR未能在签署协议后两年内实现融资交割，还在未获政府批准的情况下，签订了将股份转让给其他公司以投资印度项目的协议。法院驳回了诉讼，并发布了指令性命令。

法院裁决全文指出，由于股权结构变更符合项目开发协议的规定，因此不应对此持否定态度。GMR曾多次获得延长融资筹集期限。最高法院指出，开发商已经拥有10年时间筹集资金，并禁止进一步延长期限。

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