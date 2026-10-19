Nepalska Rada Inwestycyjna zdecydowała o wspieraniu natychmiastowego rozpoczęcia budowy elektrowni wodnej Upper Karnali o mocy 900 MW na zachodzie kraju. Poinformował o tym Kathmandu Post. Projekt, który przez lata miał trudności z pozyskaniem inwestycji, rozwija indyjska grupa GMR.

Decyzję podjęto na 68. posiedzeniu Rady Inwestycyjnej zgodnie z umową o realizacji projektu. Jednocześnie Biuro Rady Inwestycyjnej nie wysłało jeszcze do GMR oficjalnego pisma w sprawie tej decyzji. Firma oświadczyła, że podejmie działania po otrzymaniu dokumentu.

Finansowanie i akcjonariusze

15 stycznia 2025 roku GMR złożyła dokumenty dotyczące zamknięcia finansowego projektu i oświadczyła, że zapewniła finansowanie. Według firmy Indyjska Agencja Rozwoju Energii Odnawialnej IREDA pozytywnie odpowiedziała na propozycję kredytu w wysokości 65 mld rupii indyjskich, a konsorcjum nepalskich banków wstępnie zatwierdziło pożyczkę w wysokości 20 mld rupii nepalskich.

W zmienionej strukturze akcjonariatu GMR Group i indyjska państwowa spółka Satluj Jal Vidyut Nigam posiadają po 34% projektu, IREDA — 5%, a Nepal Electricity Authority — 27%. Wcześniej GMR posiadała 73%, a Nepal Electricity Authority pozostałe 27%. GMR pozyskała IREDA i SJVN jako akcjonariuszy, aby zmobilizować inwestycje.

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Terminy i postępowanie sądowe

Komitet ekspertów przy Radzie Inwestycyjnej rozpatrzył raport GMR dotyczący zamknięcia finansowego i stwierdził, że firma mogła zakończyć ten proces do końca lutego 2025 roku. Przedstawiciel biura rady zaznaczył, że deweloper może złożyć pozostałe i zaktualizowane dokumenty oraz rozpocząć budowę, która ma zostać ukończona w ciągu najbliższych pięciu lat.

W grudniu 2024 roku prawnik Dan Bahadur Budha zwrócił się do Sądu Najwyższego Nepalu. Twierdził, że GMR nie osiągnęła zamknięcia finansowego w ciągu dwóch lat od podpisania umowy, a także zawierała umowy o przeniesieniu udziałów na inne spółki w celu inwestowania w projekt w Indiach bez zgody rządu. Sąd oddalił pozew i wydał nakaz dyrektywny.

Pełny tekst orzeczenia sądu wskazuje, że zmiana struktury akcjonariatu nie wymagała negatywnego podejścia, ponieważ była zgodna z postanowieniami umowy o realizacji projektu. GMR wielokrotnie otrzymywała przedłużenia terminu na pozyskanie finansowania. Sąd Najwyższy zaznaczył, że deweloper miał już 10 lat na zmobilizowanie środków, i zakazał dalszego przedłużania terminów.

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