Инвестиционный совет Непала решил содействовать немедленному началу строительства гидроэлектростанции Верхняя Карнали мощностью 900 МВт на западе страны. Об этом сообщает Kathmandu Post. Проект, который годами испытывал трудности с привлечением инвестиций, развивает индийская GMR Group.

Решение приняли на 68-м заседании Инвестиционного совета в соответствии с соглашением о разработке проекта. В то же время Офис Инвестиционного совета еще не направил GMR официальное письмо по поводу этого решения. В компании заявили, что будут действовать после получения документа.

Финансирование и акционеры

15 января 2025 года GMR подала документы о финансовом закрытии проекта и заявила, что обеспечила финансирование. По данным компании, Индийское агентство по развитию возобновляемой энергетики IREDA положительно ответило на предложение о кредите в размере 65 млрд индийских рупий, а консорциум непальских банков предварительно одобрил заем на 20 млрд непальских рупий.

В пересмотренной структуре акционеров GMR Group и индийская государственная компания Satluj Jal Vidyut Nigam владеют по 34% проекта, IREDA — 5%, а Nepal Electricity Authority — 27%. Ранее GMR принадлежало 73%, тогда как Nepal Electricity Authority — остальные 27%. GMR привлекла IREDA и SJVN в качестве акционеров для мобилизации инвестиций.

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Сроки и судебное разбирательство

Экспертный комитет при Инвестиционном совете рассмотрел отчет GMR о финансовом закрытии и пришел к выводу, что компания могла завершить этот процесс до конца февраля 2025 года. Представитель офиса совета отметил, что девелопер может подать оставшиеся и обновленные документы и начать строительство, которое должно быть завершено в течение следующих пяти лет.

В декабре 2024 года адвокат Дан Бахадур Будха обратился в Верховный суд Непала. Он утверждал, что GMR не достигла финансового закрытия в течение двух лет после подписания соглашения, а также заключала соглашения о передаче долей другим компаниям для инвестирования в проект в Индии без согласования с правительством. Суд отклонил иск и выдал директивное предписание.

Полный текст судебного решения указывает, что изменение структуры акционеров не требовало негативного отношения, поскольку соответствовало положениям соглашения о разработке проекта. GMR неоднократно получала продление срока для привлечения финансирования. Верховный суд отмечал, что девелопер уже имел 10 лет для мобилизации средств, и запретил дальнейшее продление сроков.

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