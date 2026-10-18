美国财政部长斯科特·贝森特表示，油价可能在2026年底前下降，但这将取决于伊朗战争的进程。他在Meet the Press节目中作出上述表示，The Hill报道。

能源冲击

NBC News主持人克里斯汀·韦尔克询问贝森特，在2027年开始前价格下跌的可能性。对此，他称伊朗冲突的进一步发展是决定性因素。

贝森特表示，冲突开始后，尽管核心通胀正在下降，美国仍遭遇了“能源冲击”。他还称，在唐纳德·特朗普政府任内，住房租金和处方药价格正在下降，工资则在稳定增长。

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韦尔克指出，据她所说，美国9月通胀率从特朗普就职时的3%升至3.7%。贝森特回应称，政府将对经济状况承担责任，并提及今年私营部门新增了100万个就业岗位。

燃油价格

根据福克斯新闻上周公布的一项调查，83%的美国人对高油价感到担忧。AAA表示，该国周日的平均汽油价格为每加仑4.29美元。

美国能源部长克里斯·赖特表示，特朗普政府没有放弃降低汽油价格的承诺。他称，近几周汽油和柴油价格一直在下降，并将继续下降。

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