自2027年1月1日起，美国五角大楼将对用于军事采购的稀土磁体原产地实施更严格的要求。限制将覆盖从矿石开采到成品磁体的整个生产链。如果任何环节在中国、俄罗斯、伊朗或朝鲜进行，承包商将无法向五角大楼供应此类磁体。

据OilPrice报道，此前DFARS规则仅适用于磁体制造的最后阶段。新制度将要求国防企业追溯零部件的来源，直至矿石环节。这类磁体尤其用于导弹制导系统、无人机发动机、战斗机、驱动装置和传感器。

对中国供应的依赖

该刊物称，去年美国对最常见类型稀土磁体的需求约为4.8万公吨，而国内来源仅供应了300吨。中国生产全球此类磁体供应量的90%以上。OilPrice还估计，中国承担了约99%的重稀土元素分离业务。

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2025年4月，中国对包括镝和铽在内的一组稀土元素实施出口许可制度。OilPrice称，2026年1月，中国镝和铽的出口量较上年同月下降约83%。8月底，鹿特丹的氧化镝售价几乎是中国的五倍。

生产能力短缺

该刊物写道，到2026年底，美国磁体生产能力可能达到约5000吨，而需求约为4.8万吨。在此背景下，据OilPrice报道，REalloys正在中国以外建设重稀土元素供应链，其中在加拿大萨斯喀彻温省进行加工，并在俄亥俄州生产金属。

该公司预计将在2026年第四季度获得首批来自萨斯喀彻温省的高纯度材料，并在2027年第三季度开始商业供应。OilPrice指出，该刊物的所有者持有REalloys的股票和/或期权，这在报道该公司时构成利益冲突。

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