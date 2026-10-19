В США с 1 января 2027 года вступят в силу ужесточенные требования Пентагона к происхождению редкоземельных магнитов, используемых в военных закупках. Ограничения будут распространяться на всю производственную цепочку — от добычи руды до готового магнита. Если какой-либо этап происходил в Китае, России, Иране или Северной Корее, подрядчик не сможет поставлять такой магнит Пентагону.

Как сообщает OilPrice, ранее правило DFARS касалось только завершающих этапов изготовления магнитов. Новый режим потребует от оборонных компаний отслеживать происхождение компонентов вплоть до руды. Такие магниты используются, в частности, в системах наведения ракет, двигателях беспилотников, истребителях, приводах и датчиках.

Зависимость от китайских поставок

По данным издания, в прошлом году США нуждались примерно в 48 тыс. метрических тонн наиболее распространенного типа редкоземельных магнитов, тогда как внутренние источники обеспечили лишь 300 тонн. Китай производит более 90% мирового предложения таких магнитов. OilPrice также оценивает, что Китай осуществляет около 99% операций по разделению тяжелых редкоземельных элементов.

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В апреле 2025 года Китай ввел экспортные лицензии для группы редкоземельных элементов, в том числе диспрозия и тербия. По информации OilPrice, в январе 2026 года китайский экспорт диспрозия и тербия сократился примерно на 83% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. В конце августа оксид диспрозия в Роттердаме продавался почти в пять раз дороже, чем в Китае.

Дефицит производственных мощностей

Американские мощности по производству магнитов к концу 2026 года могут достичь около 5 тыс. тонн при спросе примерно в 48 тыс. тонн, пишет издание. На этом фоне REalloys, по данным OilPrice, развивает цепочку поставок тяжелых редкоземельных элементов за пределами Китая — с переработкой в канадской провинции Саскачеван и производством металлов в Огайо.

Компания ожидает первые материалы высокой чистоты из Саскачевана в четвертом квартале 2026 года, а коммерческие поставки — в третьем квартале 2027 года. OilPrice отмечает, что владелец издания владеет акциями и/или опционами REalloys, что создает конфликт интересов при освещении компании.

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