Фрахт из Бразилии в Китай достиг $36 за баррель — OilPrice

Рекордное удорожание морских перевозок нефти вынуждает производителей предоставлять скидки на сырье или искать покупателей ближе к местам добычи. По данным OilPrice, высокие ставки фрахта меняют маршруты поставок: Индия может нарастить закупки нефти из Бразилии и Западной Африки, тогда как китайские нефтепереработчики ожидают более дешевой доставки.

Доставка в Китай дорожает

Ставки на перевозку нефти танкерами VLCC из Персидского залива в Китай, по оценке издания, выросли примерно с $4 до $17 за баррель после начала войны в марте. После снижения до $11–12 в апреле—июле фрахт вновь вырос до $33 за баррель в конце сентября. Это подняло текущую стоимость нефти с доставкой в Китай примерно до $140 за баррель, а в Японию и Южную Корею — ориентировочно до $145.

Перевозка из саудовского терминала Янбу в Китай достигла $28 за баррель в середине октября. OilPrice связывает это с ограничениями для саудовских грузов через пролив Баб-эль-Мандеб. Объемы загрузки в Янбу, по приведенным оценкам, сократились до 1,6–1,8 млн баррелей в сутки — примерно вдвое по сравнению со средним уровнем марта—июля.

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Индия становится более выгодным направлением

Фрахт VLCC из Бразилии в Китай в середине октября достиг примерно $36 за баррель, из-за чего цена бразильской нефти Tupi с доставкой выросла примерно до $140 за баррель. Китайские покупатели, как отмечает OilPrice, ищут поставки по цене, более близкой к $130 за баррель. Из-за этого предложения бразильской нефти в Китай в последние недели сократились, а Индия стала более привлекательным направлением для продавцов.

Для западноафриканской нефти доставка в Китай стоит около $34 за баррель, что примерно на $9 дороже, чем рейс в Индию. По оценке издания, импорт Индией нефти из Анголы может вырасти с 35 тыс. баррелей в сутки в сентябре до 315 тыс. баррелей в сутки в октябре. Дополнительные партии из Габона и Республики Конго также направляются к западному побережью Индии.

Задержки и страховые расходы

На решения покупателей влияют не только ставки фрахта, но и задержки и страховые расходы. OilPrice пишет, что демередж для грузов, вывозимых из Персидского залива, вырос до $1 млн в сутки, или примерно до $0,50 за баррель за каждый день задержки полностью загруженного VLCC. Премии за военные риски, по данным издания, составляют 7–8% стоимости корпуса и оборудования танкера — ориентировочно $4–5 за баррель для среднего VLCC.

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