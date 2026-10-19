W USA od 1 stycznia 2027 roku wejdą w życie zaostrzone wymogi Pentagonu dotyczące pochodzenia magnesów ziem rzadkich wykorzystywanych w zakupach wojskowych. Ograniczenia obejmą cały łańcuch produkcyjny — od wydobycia rudy po gotowy magnes. Jeśli którykolwiek etap odbywał się w Chinach, Rosji, Iranie lub Korei Północnej, wykonawca nie będzie mógł dostarczać takiego magnesu Pentagonowi.

Jak informuje OilPrice, wcześniej zasada DFARS dotyczyła wyłącznie końcowych etapów produkcji magnesów. Nowy system będzie wymagał od firm zbrojeniowych śledzenia pochodzenia komponentów aż do rudy. Takie magnesy są stosowane między innymi w systemach naprowadzania rakiet, silnikach dronów, myśliwcach, napędach i czujnikach.

Zależność od chińskich dostaw

Według publikacji w ubiegłym roku USA potrzebowały około 48 tys. ton metrycznych najpowszechniejszego rodzaju magnesów ziem rzadkich, podczas gdy krajowe źródła zapewniły zaledwie 300 ton. Chiny produkują ponad 90% światowej podaży takich magnesów. OilPrice szacuje również, że Chiny realizują około 99% operacji rozdzielania ciężkich pierwiastków ziem rzadkich.

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W kwietniu 2025 roku Chiny wprowadziły licencje eksportowe dla grupy pierwiastków ziem rzadkich, w tym dysprozu i terbu. Według informacji OilPrice w styczniu 2026 roku chiński eksport dysprozu i terbu zmniejszył się o około 83% w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku. Pod koniec sierpnia tlenek dysprozu w Rotterdamie sprzedawano niemal pięć razy drożej niż w Chinach.

Niedobór mocy produkcyjnych

Amerykańskie moce produkcyjne magnesów mogą do końca 2026 roku osiągnąć około 5 tys. ton przy popycie wynoszącym około 48 tys. ton, pisze publikacja. Na tym tle REalloys, według OilPrice, rozwija łańcuch dostaw ciężkich pierwiastków ziem rzadkich poza Chinami — z przetwarzaniem w kanadyjskiej prowincji Saskatchewan i produkcją metali w Ohio.

Firma oczekuje pierwszych materiałów o wysokiej czystości z Saskatchewan w czwartym kwartale 2026 roku, a dostaw komercyjnych — w trzecim kwartale 2027 roku. OilPrice wskazuje, że właściciel publikacji posiada akcje i/lub opcje REalloys, co stwarza konflikt interesów przy relacjonowaniu działalności firmy.

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