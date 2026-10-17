В Мексике государственная энергетическая компания CFE может 20 октября провести голосование по более чем 60 преимущественно солнечным и ветровым проектам, сообщает The Rio Times. Их совокупная стоимость оценивается примерно в $12,5 млрд, а потенциальная установленная мощность — в 8,2 ГВт.

Bloomberg получил эти параметры от неназванного собеседника, а CFE их не подтвердила. Стоимость проектов будет зависеть, в частности, от расходов на развитие сетей передачи электроэнергии. По данным еще одного собеседника, одобрение могут получить менее 60 инициатив.

Источник описал возможное голосование как предварительное одобрение, а не окончательное предоставление контрактов. CFE не публиковала перечень проектов, поэтому компании-участники и площадки для строительства остаются неизвестными.

Заявленные планы CFE

7 октября директор CFE Эмилия Кальеха заявила, что в рамках первого конкурса уже одобрили 38 солнечных и ветровых электростанций в 16 штатах страны — от Нижней Калифорнии до Юкатана. По ее словам, CFE предусматривает 58 проектов возобновляемой генерации совокупной мощностью более 10 400 МВт, в том числе в смешанных схемах с частными девелоперами.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В то же время официального подтверждения того, что пакет на 8,2 ГВт связан с этими 58 проектами или с 38 ранее одобренными объектами, нет. Поэтому неясно, идет ли речь о новых инициативах или преимущественно о тех же проектах.

Министр энергетики Лус Елена Гонсалес сообщила, что правительство стремится увеличить долю возобновляемых источников в производстве электроэнергии с 24% до как минимум 38% к 2030 году. В целом план предусматривает около 32 000 МВт новых мощностей до 2030 года. Кальеха также заявила, что к тому времени должны ввести в эксплуатацию девять парогазовых электростанций совокупной мощностью более 9 300 МВт.

Участие частного сектора

Правительство Мексики подчеркивает, что CFE должна сохранять не менее 54% производства электроэнергии. В то же время частные компании могут участвовать в новых объектах в смешанных схемах с государственной компанией.

Развитие генерации и электросетей связано с перебоями в энергоснабжении, которые фиксировали на полуострове Юкатан в жаркие и влажные месяцы. Мексиканские власти заявляли о расходах около 1,17 трлн песо на генерацию, передачу и распределение электроэнергии, а также газопроводы. Из этой суммы 161 млрд песо предусмотрен для линий электропередачи.

Читай нас в