В Чили 22 октября может вырасти стоимость топлива: экономисты прогнозируют подорожание бензина примерно на 41 песо за литр, а дизельного топлива — на 90 песо за литр. Государственная нефтяная компания ENAP должна опубликовать окончательные расчеты 21 октября, поэтому прогнозируемые цифры пока не являются официальными.

По данным The Rio Times, если прогноз подтвердится, это станет пятым подряд повышением цен на бензин и дизельное топливо с конца июля. Предыдущая корректировка вступила в силу 1 октября: тогда цена 93-октанового бензина выросла на 39,4 песо за литр, а дизельного топлива — на 95 песо.

Влияние на цены

Чили импортирует значительную часть топлива, поэтому на внутренние цены влияют котировки нефти на мировом рынке и курс песо к доллару. По оценке Экономической обсерватории Университета Диего Порталеса, на этой неделе цена нефти Brent выросла со 102 до 105,8 доллара за баррель. В пятницу, 16 октября, Brent закрылась на уровне 109,86 доллара за баррель.

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Средний курс чилийского песо составил 982 песо за доллар против 978,3 песо неделей ранее. Ослабление национальной валюты увеличивает стоимость закупки импортных нефтепродуктов.

Механизм стабилизации

В Чили действует механизм стабилизации цен на топливо Mepco, который постепенно передает потребителям разницу между рыночной базовой ценой и оптовой ценой ENAP. Его корректировки происходят раз в три недели.

ENAP подчеркивает, что не устанавливает и не регулирует розничные цены на автозаправочных станциях. Окончательную стоимость для водителей определяют дистрибьюторы, поэтому цены на разных АЗС могут отличаться. Наибольшее влияние новое подорожание дизельного топлива может оказать на грузовые перевозки и автобусное сообщение.

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