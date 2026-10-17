智利的燃油价格可能在10月22日上涨：经济学家预测，汽油价格将每升上涨约41比索，柴油价格将每升上涨90比索。国有石油公司ENAP预计于10月21日公布最终测算结果，因此预测数字尚未获得官方确认。

据《The Rio Times》报道，如果预测成真，这将是自7月底以来汽油和柴油价格连续第五次上涨。上一次调整于10月1日生效：当时，93号汽油价格每升上涨39.4比索，柴油价格每升上涨95比索。

对价格的影响

智利进口相当大一部分燃油，因此国内价格受到全球市场油价报价以及比索兑美元汇率的影响。根据迭戈·波塔莱斯大学经济观察站的评估，本周布伦特原油价格从每桶102美元升至105.8美元。10月16日星期五，布伦特原油收于每桶109.86美元。

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智利比索的平均汇率为1美元兑982比索，而一周前为978.3比索。本国货币走弱会提高采购进口石油产品的成本。

稳定机制

智利实施Mepco燃油价格稳定机制，该机制逐步将市场基准价格与ENAP批发价格之间的差额转嫁给消费者。该机制每三周调整一次。

ENAP强调，其不制定也不监管加油站的零售价格。驾驶员的最终价格由经销商确定，因此不同加油站的价格可能不同。柴油价格再次上涨可能对货运和公交运输产生最大影响。

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