巴基斯坦电力配电公司请求国家电力监管局NEPRA允许其向消费者额外收取每单位电力2.5624巴基斯坦卢比。该申请是在调整2026年9月电价燃料组成部分的框架下提交的。

据《快报论坛报》报道，中央电力采购担保机构CPPA-G代表配电公司提交了申请。NEPRA已将该申请的公开听证会安排在10月29日举行。根据政府的统一电价政策，预计拟议的上调也将适用于K-Electric的客户。

燃料成本调整

申请文件指出，电力的基础燃料成本为每单位7.4596卢比。额外的2.5624卢比旨在反映该数值与9月实际燃料成本之间的差额。

9月发电总量为13,217吉瓦时，向配电公司的净供应量为12,760吉瓦时。该数据是在计入输电损耗以及出售给独立发电商的电量后得出的。

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发电结构

水电站发电量最多，达到4,834吉瓦时，占总量的36.58%。核电站发电量为1,893吉瓦时，占14.32%；使用进口煤炭的电站发电量为2,155吉瓦时，占16.31%。

进口煤炭发电成本为371.42亿卢比，即每单位17.2329卢比。液化天然气电站发电804吉瓦时，成本为393.7亿卢比，相当于每单位39.7372卢比。9月成本最高的大型能源来源是柴油：213吉瓦时电力的发电成本为每单位62.1381卢比。

燃料油电站发电263吉瓦时，成本为每单位44.8613卢比。本地煤炭发电量为1,327吉瓦时，成本为每单位5.9946卢比；核电成本估计为每单位2.9045卢比。

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