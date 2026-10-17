Енергорозподільчі компанії Пакистану звернулися до Національного регулятора електроенергетики NEPRA з проханням дозволити додатково стягувати зі споживачів 2,5624 пакистанської рупії за одиницю електроенергії. Заявку подали в межах коригування паливної складової тарифу за вересень 2026 року.

За даними The Express Tribune, від імені розподільчих компаній заявку подало Центральне агентство закупівлі електроенергії з гарантіями CPPA-G. NEPRA призначило публічні слухання щодо звернення на 29 жовтня. Запропоноване підвищення, як очікується, також поширять на клієнтів K-Electric відповідно до урядової політики єдиного тарифу.

Коригування паливних витрат

У заявці зазначено, що базова паливна вартість електроенергії становила 7,4596 рупії за одиницю. Додаткові 2,5624 рупії мають відобразити різницю між цим показником і фактичними витратами на паливо у вересні.

Загальний обсяг виробництва електроенергії у вересні становив 13 217 гігават-годин, а чисте постачання розподільчим компаніям — 12 760 гігават-годин. Цей показник наведено після врахування втрат під час передачі електроенергії та обсягів, проданих незалежним виробникам електроенергії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Структура виробництва

Найбільше електроенергії виробили гідроелектростанції — 4 834 гігават-години, або 36,58% загального обсягу. Атомні станції дали 1 893 гігават-години, або 14,32%, а електростанції на імпортному вугіллі — 2 155 гігават-годин, або 16,31%.

Виробництво на імпортному вугіллі коштувало 37,142 млрд рупій, або 17,2329 рупії за одиницю. Електростанції на зрідженому природному газі виробили 804 гігават-години за вартості 39,37 млрд рупій, що відповідає 39,7372 рупії за одиницю. Найдорожчим великим джерелом у вересні було дизельне паливо: 213 гігават-годин електроенергії виробили за ціною 62,1381 рупії за одиницю.

Електростанції на мазуті виробили 263 гігават-години за ціною 44,8613 рупії за одиницю. Генерація на місцевому вугіллі становила 1 327 гігават-годин і коштувала 5,9946 рупії за одиницю, а вартість атомної генерації оцінено у 2,9045 рупії за одиницю.

Читай нас у