Pakistańskie spółki dystrybucji energii elektrycznej zwróciły się do Krajowego Urzędu Regulacji Energetyki Elektrycznej NEPRA o zgodę na dodatkowe pobieranie od odbiorców 2,5624 rupii pakistańskiej za jednostkę energii elektrycznej. Wniosek złożono w ramach korekty paliwowej części taryfy za wrzesień 2026 roku.

Według The Express Tribune, wniosek w imieniu spółek dystrybucyjnych złożyła Centralna Agencja Zakupu Energii Elektrycznej z Gwarancjami CPPA-G. NEPRA wyznaczyła publiczne wysłuchanie w sprawie wniosku na 29 października. Oczekuje się, że proponowana podwyżka obejmie również klientów K-Electric zgodnie z rządową polityką jednolitej taryfy.

Korekta kosztów paliwa

We wniosku wskazano, że bazowy koszt paliwa dla energii elektrycznej wynosił 7,4596 rupii za jednostkę. Dodatkowe 2,5624 rupii mają odzwierciedlać różnicę między tym wskaźnikiem a rzeczywistymi kosztami paliwa we wrześniu.

Łączna produkcja energii elektrycznej we wrześniu wyniosła 13 217 gigawatogodzin, a dostawy netto do spółek dystrybucyjnych — 12 760 gigawatogodzin. Wskaźnik ten podano po uwzględnieniu strat podczas przesyłu energii elektrycznej oraz wolumenów sprzedanych niezależnym producentom energii.

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Struktura produkcji

Najwięcej energii elektrycznej wyprodukowały elektrownie wodne — 4 834 gigawatogodziny, czyli 36,58% całości. Elektrownie jądrowe dostarczyły 1 893 gigawatogodziny, czyli 14,32%, a elektrownie wykorzystujące importowany węgiel — 2 155 gigawatogodzin, czyli 16,31%.

Produkcja z importowanego węgla kosztowała 37,142 mld rupii, czyli 17,2329 rupii za jednostkę. Elektrownie na skroplony gaz ziemny wyprodukowały 804 gigawatogodziny przy koszcie 39,37 mld rupii, co odpowiada 39,7372 rupii za jednostkę. Najdroższym dużym źródłem we wrześniu było paliwo dieslowskie: 213 gigawatogodzin energii elektrycznej wyprodukowano po cenie 62,1381 rupii za jednostkę.

Elektrownie opalane mazutem wyprodukowały 263 gigawatogodziny po cenie 44,8613 rupii za jednostkę. Produkcja z lokalnego węgla wyniosła 1 327 gigawatogodzin i kosztowała 5,9946 rupii za jednostkę, a koszt produkcji energii jądrowej oszacowano na 2,9045 rupii za jednostkę.

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