Энергетические распределительные компании Пакистана обратились в Национальный регулятор электроэнергетики NEPRA с просьбой разрешить дополнительно взимать с потребителей 2,5624 пакистанской рупии за единицу электроэнергии. Заявка была подана в рамках корректировки топливной составляющей тарифа за сентябрь 2026 года.

По данным The Express Tribune, заявку от имени распределительных компаний подало Центральное агентство закупки электроэнергии с гарантиями CPPA-G. NEPRA назначило публичные слушания по обращению на 29 октября. Ожидается, что предложенное повышение также распространится на клиентов K-Electric в соответствии с государственной политикой единого тарифа.

Корректировка топливных расходов

В заявке отмечается, что базовая топливная стоимость электроэнергии составляла 7,4596 рупии за единицу. Дополнительные 2,5624 рупии должны отразить разницу между этим показателем и фактическими расходами на топливо в сентябре.

Общий объем производства электроэнергии в сентябре составил 13 217 гигаватт-часов, а чистые поставки распределительным компаниям — 12 760 гигаватт-часов. Этот показатель приведен после учета потерь при передаче электроэнергии и объемов, проданных независимым производителям электроэнергии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Структура производства

Больше всего электроэнергии произвели гидроэлектростанции — 4 834 гигаватт-часа, или 36,58% общего объема. Атомные станции дали 1 893 гигаватт-часа, или 14,32%, а электростанции на импортном угле — 2 155 гигаватт-часов, или 16,31%.

Производство на импортном угле стоило 37,142 млрд рупий, или 17,2329 рупии за единицу. Электростанции на сжиженном природном газе произвели 804 гигаватт-часа стоимостью 39,37 млрд рупий, что соответствует 39,7372 рупии за единицу. Самым дорогим крупным источником в сентябре стало дизельное топливо: 213 гигаватт-часов электроэнергии были произведены по цене 62,1381 рупии за единицу.

Электростанции на мазуте произвели 263 гигаватт-часа по цене 44,8613 рупии за единицу. Генерация на местном угле составила 1 327 гигаватт-часов и стоила 5,9946 рупии за единицу, а стоимость атомной генерации оценена в 2,9045 рупии за единицу.

Читай нас в