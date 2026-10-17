Эквадор возобновил импорт электроэнергии из Колумбии — The Rio Times

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил 16 октября о возобновлении поставок электроэнергии из Колумбии. В публикации в X он поблагодарил президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэлью за возобновление передачи электроэнергии. Об этом сообщает The Rio Times.

В то же время объемы новых поставок, их цена и срок действия договоренностей не были обнародованы. Данные эквадорского оператора электросетей Cenace подтвердили поступление электроэнергии из Колумбии утром 16 октября.

Поставки покрывают лишь часть дефицита

Разные СМИ приводили различные показатели: 132 мегаватта по состоянию на 11:00 либо 347 мегаватт или мегаватт-часов ранее в тот же день. Источники не согласовывают эти данные и единицы измерения.

Пропускная способность межгосударственной линии составляет около 450 мегаватт — примерно десятую часть пикового спроса Эквадора. В то же время дефицит мощности в стране оценивают в 1 200–1 300 мегаватт.

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Засуха влияет на промышленность

Эквадор, основу энергосистемы которого составляют гидроэлектростанции, переживает сильный сухой сезон. Уровень водохранилища Мазар, питающего гидроэнергетический комплекс Пауте, 16 октября составлял 2 123,15 метра над уровнем моря — примерно на восемь метров выше критического уровня в 2 115 метров.

С 22 сентября власти поэтапно вводили ограничения электроснабжения для промышленных потребителей среднего и высокого напряжения. С 12 октября продолжительность таких отключений достигла 72 часов в неделю. Правительство объясняло эти меры стремлением избежать нормирования электроэнергии для домохозяйств.

Колумбия ранее приостанавливала коммерческий экспорт электроэнергии из-за низкого притока воды и высокого внутреннего спроса. Регуляторные правила страны разрешают экспорт только после обеспечения внутреннего потребления, поэтому поставки могут снова сократить или остановить при необходимости для колумбийской энергосистемы.

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