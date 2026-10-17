Prezydent Ekwadoru Daniel Noboa ogłosił 16 października wznowienie dostaw energii elektrycznej z Kolumbii. We wpisie w serwisie X podziękował prezydentowi Kolumbii Abelardo de la Esprielli za przywrócenie przesyłu energii elektrycznej. Informuje o tym The Rio Times.

Jednocześnie nie ujawniono wielkości nowych dostaw, ich ceny ani okresu obowiązywania porozumień. Dane ekwadorskiego operatora sieci elektroenergetycznej Cenace potwierdziły napływ energii elektrycznej z Kolumbii rano 16 października.

Dostawy pokrywają tylko część deficytu

Różne media podawały odmienne wartości: 132 megawaty według stanu na godz. 11:00 albo 347 megawatów lub megawatogodzin wcześniej tego dnia. Źródła nie uzgadniają tych danych ani jednostek miary.

Przepustowość linii transgranicznej wynosi około 450 megawatów — mniej więcej jedną dziesiątą szczytowego zapotrzebowania Ekwadoru. Jednocześnie deficyt mocy w kraju szacowany jest na 1 200–1 300 megawatów.

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Susza wpływa na przemysł

Ekwador, którego system energetyczny opiera się na elektrowniach wodnych, doświadcza silnego sezonu suchego. Poziom zbiornika Mazar, który zasila kompleks hydroenergetyczny Paute, 16 października wynosił 2 123,15 metra nad poziomem morza — około osiem metrów powyżej krytycznego poziomu 2 115 metrów.

Od 22 września władze stopniowo wprowadzały ograniczenia dostaw energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych średniego i wysokiego napięcia. Od 12 października czas trwania takich wyłączeń osiągnął 72 godziny tygodniowo. Rząd wyjaśniał te działania dążeniem do uniknięcia reglamentacji energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.

Kolumbia wcześniej wstrzymała komercyjny eksport energii elektrycznej z powodu niskiego dopływu wody i wysokiego popytu krajowego. Przepisy regulacyjne tego kraju zezwalają na eksport dopiero po zapewnieniu krajowego zużycia, dlatego dostawy mogą zostać ponownie ograniczone lub wstrzymane, jeśli będzie tego wymagał kolumbijski system energetyczny.

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