厄瓜多尔恢复从哥伦比亚进口电力——The Rio Times

厄瓜多尔总统丹尼尔·诺沃亚于10月16日宣布恢复从哥伦比亚进口电力。他在X平台发文感谢哥伦比亚总统阿韦拉尔多·德拉埃斯普里埃利亚恢复输电。The Rio Times对此进行了报道。

与此同时，新的供电规模、价格及协议有效期尚未公布。厄瓜多尔电网运营商Cenace的数据表明，10月16日上午已有来自哥伦比亚的电力输入。

供应仅能弥补部分缺口

不同媒体给出的数据不一：截至11时为132兆瓦，或当天稍早为347兆瓦或兆瓦时。消息来源并未协调这些数据及其计量单位。

跨境线路的输电能力约为450兆瓦，约占厄瓜多尔峰值需求的十分之一。与此同时，该国的电力容量缺口估计为1,200至1,300兆瓦。

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干旱影响工业

以水力发电站为能源系统基础的厄瓜多尔正经历严重旱季。为保特水电综合体供水的马萨尔水库水位在10月16日为海拔2,123.15米，比2,115米的临界水位高约8米。

自9月22日起，当局逐步对中压和高压工业用户实施供电限制。自10月12日起，此类停电时长达到每周72小时。政府表示，这些措施旨在避免对家庭用户实行电力配给。

哥伦比亚此前因来水量低和国内需求高而暂停商业电力出口。该国监管规定仅允许在保障国内消费后出口，因此如哥伦比亚电力系统有需要，供应可能再次被削减或停止。

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