Еквадор відновив імпорт електроенергії з Колумбії — The Rio Times

Президент Еквадору Даніель Нобоа заявив 16 жовтня про відновлення постачання електроенергії з Колумбії. У дописі в X він подякував президенту Колумбії Абелардо де ла Еспріельї за поновлення передачі електроенергії. Про це повідомляє The Rio Times.

Водночас обсяги нових поставок, їхня ціна та строк дії домовленостей не були оприлюднені. Дані еквадорського оператора електромережі Cenace засвідчили надходження електрики з Колумбії вранці 16 жовтня.

Постачання покриває лише частину дефіциту

Різні медіа наводили відмінні показники: 132 мегавати станом на 11:00 або 347 мегаватів чи мегават-годин раніше того дня. Джерела не узгоджують ці дані та одиниці вимірювання.

Пропускна здатність міждержавної лінії становить близько 450 мегаватів — приблизно десяту частину пікового попиту Еквадору. Водночас дефіцит потужності в країні оцінюють у 1 200–1 300 мегаватів.

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Посуха впливає на промисловість

Еквадор, де основу енергосистеми становлять гідроелектростанції, переживає сильний сухий сезон. Рівень водосховища Мазар, яке живить гідроенергетичний комплекс Пауте, 16 жовтня становив 2 123,15 метра над рівнем моря — приблизно на вісім метрів вище критичного рівня у 2 115 метрів.

Із 22 вересня влада поетапно запроваджувала обмеження електропостачання для промислових споживачів середньої та високої напруги. З 12 жовтня тривалість таких відключень сягнула 72 годин на тиждень. Уряд пояснював ці заходи прагненням уникнути нормування електроенергії для домогосподарств.

Колумбія раніше припиняла комерційний експорт електрики через низький приплив води та високий внутрішній попит. Регуляторні правила країни дозволяють експорт лише після забезпечення внутрішнього споживання, тому поставки можуть знову скоротити або зупинити за потреби колумбійської енергосистеми.

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