南非政府已开始制定一项全面的石油行业发展计划，旨在加强燃料供应安全、支持炼油厂恢复运营并减少对进口的依赖。该计划由该国矿产和石油资源部推动，中央能源基金将聘请专家进行制定，TimesLIVE报道。

该文件将成为石油行业的综合资源计划对应方案。其将涵盖炼化和进口战略、基础设施发展、市场监管、炼化领域的工业发展以及能源转型管理。矿产和石油资源部将领导负责制定该计划的协调委员会。

行业改革

优先事项包括激励对石油和天然气勘探与开采的投资、升级物流和仓储基础设施，以及更多使用铁路而非公路运输石油产品。中央能源基金还认为，该计划应更新燃料定价机制，以提高市场透明度、可负担性和稳定性。

该基金在招标文件中指出，计划应简化许可、合规程序和审批。可能的解决方案包括许可数字化、自动化合规监测以及监管机构协调。还计划研究恢复炼油厂、发展模块化工厂、石化工业和国内燃料加工的政策措施。

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炼化能力下降

在制定计划前，专家必须评估炼油厂产能、进口依赖度、基础设施状况和燃料需求。南非经济每年消耗约270亿升燃料。根据该国储备银行的数据，2021年至2024年，南非在进口成品油方面的支出比在炼化能力稳定情况下本应支出的金额多约760亿兰特。

2010年至2019年，成品油进口维持在约25%的水平，但在2020年提供该国近一半炼化能力的炼油厂关闭后，进口增加。目前南非的有效产能约为每日20.8万至25万桶，而十年前超过每日72万桶。

中央能源基金还提议恢复Sapref炼油厂，该厂自2022年初Shell和BP停止运营后一直处于停产状态。与此同时，与恢复相关的成本估计为1000亿至1170亿兰特。

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