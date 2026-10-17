Правительство ЮАР начало подготовку комплексного плана развития нефтяного сектора, который должен укрепить безопасность поставок топлива, поддержать восстановление нефтеперерабатывающих заводов и сократить зависимость от импорта. План продвигает Департамент минеральных и нефтяных ресурсов страны, а Центральный энергетический фонд привлечет специалистов для его разработки, сообщает TimesLIVE.

Документ должен стать для нефтяной отрасли аналогом комплексного плана ресурсов. Он будет охватывать стратегию переработки и импорта, развитие инфраструктуры, регулирование рынка, промышленное развитие в сегменте переработки и управление энергетическим переходом. Координационный комитет по подготовке плана возглавит Департамент минеральных и нефтяных ресурсов.

Реформы для отрасли

Среди приоритетов — стимулы для инвестиций в разведку и добычу нефти и газа, модернизация логистической и складской инфраструктуры, а также более широкое использование железной дороги для перевозки нефтепродуктов вместо автомобильного транспорта. Центральный энергетический фонд также считает, что план должен предусматривать обновление механизма ценообразования на топливо для повышения прозрачности, доступности и стабильности рынка.

В тендерном документе фонд указал, что план должен предусматривать упрощение лицензирования, процедур соблюдения требований и согласований. Среди возможных решений названы цифровизация лицензирования, автоматизированный мониторинг соблюдения требований и координация регуляторов. Также планируется рассмотреть политические меры по восстановлению НПЗ, развитию модульных заводов, нефтехимии и внутренней переработки топлива.

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Снижение перерабатывающих мощностей

Перед подготовкой плана специалисты должны оценить мощности НПЗ, зависимость от импорта, состояние инфраструктуры и спрос на топливо. Экономика ЮАР ежегодно потребляет около 27 млрд литров топлива. По данным Резервного банка страны, в 2021–2024 годах ЮАР потратила на импорт переработанных нефтепродуктов примерно на 76 млрд рандов больше, чем потратила бы при стабильных перерабатывающих мощностях.

Импорт переработанных нефтепродуктов держался на уровне около 25% в 2010–2019 годах, но вырос после закрытия в 2020 году НПЗ, обеспечивавших почти половину перерабатывающих возможностей страны. Сейчас активные мощности ЮАР составляют примерно 208–250 тыс. баррелей в сутки против более чем 720 тыс. баррелей в сутки десятилетие назад.

Центральный энергетический фонд также предлагал восстановить НПЗ Sapref, который простаивает с начала 2022 года после прекращения работы Shell и BP. В то же время связанные с восстановлением расходы оцениваются в 100–117 млрд рандов.

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