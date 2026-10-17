Rząd RPA rozpoczął przygotowania kompleksowego planu rozwoju sektora naftowego, który ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw paliw, wesprzeć odbudowę rafinerii i zmniejszyć zależność od importu. Plan promuje krajowy Departament Zasobów Mineralnych i Ropy Naftowej, a Centralny Fundusz Energetyczny zaangażuje specjalistów do jego opracowania, informuje TimesLIVE.

Dokument ma stać się dla branży naftowej odpowiednikiem kompleksowego planu zasobów. Obejmie strategię rafinacji i importu, rozwój infrastruktury, regulację rynku, rozwój przemysłowy w segmencie rafinacji oraz zarządzanie transformacją energetyczną. Komitetowi koordynacyjnemu przygotowanie planu będzie przewodniczył Departament Zasobów Mineralnych i Ropy Naftowej.

Reformy dla branży

Wśród priorytetów są zachęty do inwestycji w poszukiwanie i wydobycie ropy oraz gazu, modernizacja infrastruktury logistycznej i magazynowej, a także szersze wykorzystanie kolei do transportu produktów naftowych zamiast transportu drogowego. Centralny Fundusz Energetyczny uważa również, że plan powinien przewidywać aktualizację mechanizmu ustalania cen paliw, aby zwiększyć przejrzystość, dostępność i stabilność rynku.

W dokumencie przetargowym fundusz wskazał, że plan powinien przewidywać uproszczenie licencjonowania, procedur zgodności z wymogami i uzgodnień. Wśród możliwych rozwiązań wymieniono cyfryzację licencjonowania, zautomatyzowane monitorowanie zgodności z wymogami oraz koordynację regulatorów. Planowane jest także rozważenie działań politycznych na rzecz odbudowy rafinerii, rozwoju zakładów modułowych, petrochemii i krajowego przetwarzania paliw.

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Spadek mocy przerobowych

Przed przygotowaniem planu specjaliści mają ocenić moce rafinerii, zależność od importu, stan infrastruktury i popyt na paliwa. Gospodarka RPA zużywa rocznie około 27 mld litrów paliwa. Według Banku Rezerw kraju w latach 2021–2024 RPA wydała na import rafinowanych produktów naftowych około 76 mld randów więcej, niż wydałaby przy stabilnych mocach przerobowych.

Import rafinowanych produktów naftowych utrzymywał się na poziomie około 25% w latach 2010–2019, lecz wzrósł po zamknięciu w 2020 roku rafinerii, które zapewniały niemal połowę krajowych możliwości przerobowych. Obecne aktywne moce RPA wynoszą około 208–250 tys. baryłek dziennie, wobec ponad 720 tys. baryłek dziennie dekadę temu.

Centralny Fundusz Energetyczny proponował także odbudowę rafinerii Sapref, która pozostaje nieczynna od początku 2022 roku po zaprzestaniu działalności przez Shell i BP. Jednocześnie koszty związane z odbudową szacowane są na 100–117 mld randów.

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