Chiny zatwierdziły eksport 3,7 mln ton paliw w październiku — The Hindu
Chiny mają w październiku wznowić eksport produktów naftowych po krótkiej przerwie podczas świątecznego Złotego Tygodnia. Według uczestników rynku kraj zatwierdził dostawy oleju napędowego, benzyny i paliwa lotniczego o łącznym wolumenie około 3,7 mln ton. Poinformował o tym The Hindu.
Wznowienie eksportu
O zamiarze Chin wznowienia październikowego eksportu produktów naftowych poinformowało czterech traderów zaznajomionych z sytuacją. Zaznaczyli, że może to złagodzić napięcia na światowych rynkach paliw.
Dane dotyczące około 3,7 mln ton zatwierdzonych dostaw przekazało dwóch niezależnych przedstawicieli branży. Chodzi o łączny eksport oleju napędowego, benzyny i paliwa lotniczego.
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Miesięczna kontrola
Pekin zazwyczaj reguluje eksport paliw za pośrednictwem systemu kwot. Jednocześnie chińskie władze w ostatnim czasie zaostrzyły nadzór nad takimi operacjami, sprawdzając dostawy co miesiąc.
Informacja dotyczy eksportu już przetworzonych produktów naftowych, a nie ropy naftowej. Źródło nie podaje odrębnego podziału zatwierdzonego wolumenu między olej napędowy, benzynę i paliwo lotnicze.