Wicepremier Kataru i minister stanu ds. obrony Saud bin Abdulrahman Al Thani oświadczył w Dosze, że światowe wstrząsy energetyczne wywołane wojną USA i Izraela przeciwko Iranowi jeszcze nie osiągnęły szczytu. Podczas Globalnego Forum Bezpieczeństwa ostrzegł przed dalszymi konsekwencjami dla dostaw energii, handlu międzynarodowego i wzrostu gospodarczego, informuje Al Jazeera.

Ryzyka dla dostaw energii

Al Thani zaznaczył, że w najbliższych dniach i miesiącach możliwe są nowe konsekwencje dla sektora energetycznego. Powiązał ryzyka z niestabilnością w Cieśninie Ormuz, ważnym szlaku transportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.

Według redakcji po atakach USA i Izraela na Iran 28 lutego Teheran przeprowadził odwetowe uderzenia w różnych częściach regionu. W marcu irańskie uderzenia uszkodziły obiekty kompleksu przemysłowego Ras Laffan w Katarze; oczekuje się, że ich naprawa potrwa kilka lat.

Katarski urzędnik sprzeciwił się również wprowadzeniu opłaty za przepływanie statków przez Cieśninę Ormuz. Jego zdaniem niepewność dotycząca korzystania z tego szlaku wodnego ostatecznie wpłynie na konsumentów na całym świecie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kontakty z Teheranem i obrona

Mimo ataków Katar utrzymuje kontakty z Iranem na różnych szczeblach, powiedział Al Thani. Nazwał Iran sąsiadem Kataru i wskazał na wspólne morskie złoże gazu oraz wieloletnie interesy gospodarcze obu państw.

Wicepremier wyraził nadzieję, że wysiłki mediacyjne Kataru, Pakistanu i Omanu pomogą osiągnąć porozumienie między USA, Iranem i innymi stronami, w tym Izraelem. Jego zdaniem trwałe uregulowanie wymaga szerszego dialogu z udziałem państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej, Pakistanu i Turcji w konsultacjach z międzynarodowymi sojusznikami.

Nowe partnerstwo obronne

Al Thani podkreślił współpracę obronną Kataru z USA, która, jak powiedział, umożliwiła zapobieżenie ponad 90% ataków dzięki wspólnej wiedzy i zdolnościom wojskowym rozwijanym przez ostatnie trzy–cztery dekady. Katar kontynuuje także rozwój bazy lotniczej Al Udeid, gdzie stacjonują amerykańscy wojskowi i personel innych państw partnerskich.

Poinformował, że Katar przygotowuje się do ogłoszenia nowego regionalnego partnerstwa obronnego, które obejmie obronę powietrzną, przeciwdziałanie dronom i cyberbezpieczeństwo. Urzędnik nie sprecyzował nazw partnerów.

Czytaj nas na