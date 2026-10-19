卡塔尔称能源冲击尚未达到峰值——半岛电视台

卡塔尔副首相兼国务防务大臣萨乌德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼在多哈表示，由美国和以色列对伊朗发动的战争引发的全球能源冲击尚未达到峰值。他在全球安全论坛上警告称，能源供应、国际贸易和经济增长还将面临进一步后果，半岛电视台报道。

能源供应风险

阿勒萨尼指出，在未来几天和几个月里，能源行业可能面临新的后果。他将风险与霍尔木兹海峡的不稳定局势联系起来；该海峡是石油和液化天然气运输的重要航线。

据该媒体报道，在美国和以色列于2月28日袭击伊朗后，德黑兰在该地区不同地点发动了报复性打击。3月，伊朗的打击损坏了卡塔尔拉斯拉凡工业综合体的设施；预计修复工作将持续数年。

这名卡塔尔官员还反对对通过霍尔木兹海峡的船只收费。他认为，围绕这条水道使用的不确定性最终将影响全球消费者。

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与德黑兰的接触及防务

阿勒萨尼表示，尽管遭到袭击，卡塔尔仍在不同层级与伊朗保持接触。他称伊朗是卡塔尔的邻国，并指出两国拥有共同的海上天然气田及长期经济利益。

这位副首相希望，卡塔尔、巴基斯坦和阿曼的调解努力将有助于促成美国、伊朗及包括以色列在内的其他各方达成协议。他认为，持久解决需要开展更广泛的对话，波斯湾阿拉伯国家合作委员会成员国、巴基斯坦和土耳其应参与同国际盟友的磋商。

新的防务伙伴关系

阿勒萨尼强调卡塔尔与美国的防务合作。他说，得益于过去三到四十年间形成的共同知识和军事能力，这一合作使得防止超过90%的袭击成为可能。卡塔尔还在继续发展乌代德空军基地，那里驻有美国军事人员和其他伙伴国人员。

他表示，卡塔尔正准备宣布一项新的地区防务伙伴关系，涵盖防空、反无人机和网络安全。这名官员没有说明合作伙伴的名称。

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