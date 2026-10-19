Катар заявил, что энергетические потрясения еще не достигли пика — Al Jazeera

Вице-премьер Катара и государственный министр по вопросам обороны Сауд бин Абдулрахман Аль Тани заявил в Дохе, что мировые энергетические потрясения из-за войны США и Израиля против Ирана еще не достигли пика. На Глобальном форуме по безопасности он предупредил о дальнейших последствиях для поставок энергоносителей, международной торговли и экономического роста, сообщает Al Jazeera.

Риски для поставок энергии

Аль Тани отметил, что в ближайшие дни и месяцы возможны новые последствия для энергетического сектора. Он связал риски с нестабильностью в Ормузском проливе — важном маршруте перевозок нефти и сжиженного природного газа.

По данным издания, после атак США и Израиля на Иран 28 февраля Тегеран нанес ответные удары в различных частях региона. В марте иранские удары повредили объекты промышленного комплекса Рас-Лаффан в Катаре; ожидается, что их ремонт займет несколько лет.

Катарский чиновник также выступил против введения платы за проход судов через Ормузский пролив. По его мнению, неопределенность относительно использования этого водного пути в конечном итоге отразится на потребителях во всем мире.

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Контакты с Тегераном и оборона

Несмотря на атаки, Катар продолжает контакты с Ираном на различных уровнях, сказал Аль Тани. Он назвал Иран соседом Катара и указал на общее морское газовое месторождение и давние экономические интересы двух государств.

Вице-премьер выразил надежду, что посреднические усилия Катара, Пакистана и Омана помогут достичь договоренности между США, Ираном и другими сторонами, в том числе Израилем. По его мнению, для устойчивого урегулирования необходим более широкий диалог с участием государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Пакистана и Турции в консультациях с международными союзниками.

Новое оборонное партнерство

Аль Тани подчеркнул оборонное сотрудничество Катара с США, которое, по его словам, позволило предотвратить более 90% атак благодаря совместным знаниям и военным возможностям, развитым за последние три-четыре десятилетия. Катар также продолжает развивать авиабазу Аль-Удейд, где размещены американские военные и персонал других государств-партнеров.

Он сообщил, что Катар готовится объявить о новом региональном оборонном партнерстве, которое будет охватывать противовоздушную оборону, противодействие дронам и кибербезопасность. Названия партнеров чиновник не уточнил.

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