Китай одобрил экспорт 3,7 млн тонн топлива в октябре — The Hindu

Китай в октябре должен возобновить экспорт нефтепродуктов после краткой остановки во время праздничной Золотой недели. По данным участников рынка, страна одобрила поставки дизельного топлива, бензина и авиатоплива общим объемом около 3,7 млн тонн. Об этом сообщает The Hindu.

Возобновление экспорта

О намерении Китая возобновить октябрьский экспорт нефтепродуктов сообщили четыре трейдера, осведомленные о ситуации. Они отметили, что это может ослабить напряженность на мировых рынках топлива.

Данные о примерно 3,7 млн тонн одобренных поставок предоставили два отдельных участника отрасли. Речь идет о совокупном экспорте дизельного топлива, бензина и авиатоплива.

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Ежемесячный контроль

Пекин обычно регулирует экспорт топлива через систему квот. В то же время китайские власти в последнее время усилили контроль за такими операциями, проверяя поставки ежемесячно.

Сообщение касается экспорта уже переработанных нефтепродуктов, а не сырой нефти. Источник не приводит отдельного распределения одобренного объема между дизельным топливом, бензином и авиатопливом.

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