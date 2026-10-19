W Londynie, w Wielkiej Brytanii, ceny ropy spadły w poniedziałek po osiągnięciu pod koniec ubiegłego tygodnia wielomiesięcznych maksimów. Kontrakty terminowe na ropę Brent do godz. 10:02 GMT spadły o 1,34 dolara, czyli o 1,22%, do 108,52 dolara za baryłkę. Amerykańska ropa West Texas Intermediate była notowana na poziomie 101,28 dolara za baryłkę, o 13 centów, czyli 0,13%, niżej.

Jak informuje Channel NewsAsia, inwestorzy realizowali zyski po wzroście notowań. Rynek obserwuje również możliwy wpływ konfliktów na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie na globalną równowagę popytu i podaży ropy.

Transport przez Cieśninę Ormuz

Analityk UBS Giovanni Staunovo zaznaczył, że ceny wspierają ataki na statki przepływające przez Cieśninę Ormuz, a także wolumeny przewozów, które pozostają poniżej poziomu sprzed konfliktu. Według firmy analitycznej Kpler średni siedmiodniowy wolumen przepływów ropy naftowej z Zatoki Perskiej spadł w ubiegłym tygodniu do około 8,5 mln baryłek dziennie, z ponad 20 mln baryłek dziennie tydzień wcześniej.

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Kpler poinformowała również o co najmniej 10 potwierdzonych incydentach z udziałem statków handlowych w ciągu tygodnia. Irańskie media, powołując się na Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, podały, że w niedzielę tankowiec zapalił się i eksplodował po uderzeniu w minę morską w południowej części Cieśniny Ormuz.

Złagodzenie sankcji wobec eksportu z Rosji

Prezydent USA Donald Trump w piątek podpisał rozporządzenie wykonawcze, które łagodzi część sankcji i ceł związanych z eksportem z Rosji, państwa-agresora. Nastąpiło to po porozumieniu Trumpa z prezydentem państwa-agresora Rosji Władimirem Putinem w sprawie eksportu oleju napędowego do USA i innych krajów.

Według Reutersa wolumen takiego eksportu ma rozpocząć się od około 2,3 mln baryłek w tym miesiącu i wzrosnąć do około 7,6 mln baryłek miesięcznie. Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że prezydent będzie miał do 60 dni na ocenę wpływu sankcji i ceł na światową gospodarkę.

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