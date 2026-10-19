布伦特油价在五个月高点后下跌1.2%——Channel NewsAsia

在英国伦敦，油价周一在上周末触及数月高点后下跌。截至格林尼治时间10时02分，布伦特原油期货下跌1.34美元，跌幅为1.22%，至每桶108.52美元。美国西得克萨斯中质原油报每桶101.28美元，下跌13美分，跌幅为0.13%。

据Channel NewsAsia报道，在油价上涨后，投资者获利了结。市场还在关注中东和乌克兰的冲突可能对全球石油供需平衡造成的影响。

经由霍尔木兹海峡的运输

瑞银分析师乔瓦尼·斯陶诺沃指出，穿越霍尔木兹海峡的船只遭袭，以及运输量仍低于冲突前水平，都在支撑油价。分析公司Kpler的数据显示，上周从波斯湾流出的原油七日平均量降至约每日850万桶，而此前一周超过每日2000万桶。

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Kpler还报告称，一周内至少发生了10起涉及商船的已确认事件。伊朗媒体援引伊斯兰革命卫队的话称，一艘油轮周日在霍尔木兹海峡南部撞上水雷后起火并爆炸。

放松针对俄罗斯出口的制裁

美国总统唐纳德·特朗普周五签署了一项行政命令，放松了与来自侵略国俄罗斯的出口相关的部分制裁和关税。此前，特朗普与侵略国俄罗斯总统弗拉基米尔·普京就向美国和其他国家出口柴油达成协议。

据路透社报道，此类出口量预计将从本月约230万桶开始，并增至每月约760万桶。美国国务卿马尔科·鲁比奥表示，总统将有最多60天时间评估制裁和关税对全球经济的影响。

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