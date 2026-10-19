В Лондоне, Великобритания, цены на нефть в понедельник снизились после многомесячных максимумов, достигнутых в конце прошлой недели. Фьючерсы на Brent к 10:02 по Гринвичу упали на 1,34 доллара, или на 1,22%, — до 108,52 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate торговалась на уровне 101,28 доллара за баррель, что на 13 центов, или 0,13%, ниже.

Как сообщает Channel NewsAsia, инвесторы фиксировали прибыль после роста котировок. Рынок также следит за возможным влиянием конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине на глобальный баланс спроса и предложения нефти.

Перевозки через Ормузский пролив

Аналитик UBS Джованни Стауново отметил, что цены поддерживают атаки на суда, проходящие через Ормузский пролив, а также объемы перевозок, остающиеся ниже уровня до конфликта. По данным аналитической компании Kpler, средний семидневный объем потоков сырой нефти из Персидского залива на прошлой неделе снизился примерно до 8,5 млн баррелей в сутки — с более чем 20 млн баррелей в сутки неделей ранее.

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Kpler также сообщила как минимум о 10 подтвержденных инцидентах с коммерческими судами за неделю. Иранские СМИ со ссылкой на Корпус стражей исламской революции заявили, что в воскресенье нефтяной танкер загорелся и взорвался после столкновения с морской миной в южной части Ормузского пролива.

Смягчение санкций в отношении экспорта из России

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ, смягчающий действие части санкций и тарифов, связанных с экспортом из России, государства-агрессора. Это произошло после договоренности Трампа с президентом государства-агрессора России Владимиром Путиным об экспорте дизельного топлива в США и другие страны.

По данным Reuters, объемы такого экспорта должны начаться примерно с 2,3 млн баррелей в этом месяце и вырасти до около 7,6 млн баррелей ежемесячно. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что у президента будет до 60 дней для оценки влияния санкций и тарифов на мировую экономику.

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