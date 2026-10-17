W Tajlandii Urząd Wytwarzania Energii Elektrycznej Tajlandii (Egat) przygotowuje się do wdrożenia technologii wirtualnych elektrowni po pomyślnym przetestowaniu odpowiedniego projektu. Poinformował o tym Bangkok Post, powołując się na urzędnika zaangażowanego w inicjatywę. Według niego kraj zmierza w kierunku bardziej elastycznego systemu dostaw energii elektrycznej z cyfrowym zarządzaniem.

Łączenie generacji rozproszonej

Wirtualna elektrownia łączy liczne niewielkie odnawialne źródła energii, w tym dachowe instalacje solarne, w skoordynowaną sieć zdolną dostarczać energię elektryczną do krajowego systemu energetycznego. Podejście to różni się od tradycyjnego modelu Tajlandii, który przez długi czas opierał się na dużych scentralizowanych elektrowniach.

Wirtualne elektrownie, systemy zarządzania popytem i „inteligentne” sieci energetyczne mają działać razem. „Inteligentne” sieci wykorzystują technologie cyfrowe, czujniki i dwukierunkowe sieci komunikacyjne, aby w czasie rzeczywistym monitorować i rozdzielać przepływy energii elektrycznej oraz równoważyć popyt i podaż.

System zarządzania popytem zachęca odbiorców do automatycznego ograniczania lub przenoszenia zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytowego zapotrzebowania. Jest to ważne, ponieważ produkcja energii ze źródeł słonecznych i wiatrowych zależy od warunków pogodowych, a skuteczne zarządzanie popytem ma wspierać stabilność sieci.

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Projekt planu energetycznego

Inicjatywa jest zgodna z projektem Planu Rozwoju Energetyki Tajlandii na 2026 rok, który przewiduje aktywniejsze wykorzystanie energii odnawialnej i nowoczesnych technologii zarządzania siecią. Według publikacji Egat planuje wyjść poza teren pilotażowy i stosować te technologie w celu przygotowania się na przyszłe wyzwania w energetyce.

Projekt planu przewiduje połączenie milionów rozproszonych zasobów energetycznych za pośrednictwem wirtualnych elektrowni, z docelową mocą 14 tys. MW do połowy stulecia. Oczekuje się, że strategia wzmocni bezpieczeństwo energetyczne, poprawi integrację energii odnawialnej i wesprze przejście do sektora elektroenergetycznego o niższej emisji dwutlenku węgla.

Tajlandia nadal zależy od importowanych paliw kopalnych, przede wszystkim gazu ziemnego, który stanowi niemal 60% paliwa wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej. W latach 2019–2022 Komisja Regulacji Energetyki przeprowadziła już eksperyment z wirtualnymi elektrowniami, zarządzaniem popytem i „inteligentnymi” sieciami, jednak program nie przeszedł wówczas do komercyjnego wdrożenia.

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