Egat готується розвивати віртуальні електростанції в Таїланді — Bangkok Post

У Таїланді Управління з виробництва електроенергії Таїланду (Egat) готується розгортати технології віртуальних електростанцій після успішного тестування відповідного проєкту. Про це з посиланням на посадовця, залученого до ініціативи, повідомляє Bangkok Post. За його словами, країна рухається до гнучкішої системи електропостачання з цифровим управлінням.

Об’єднання розподіленої генерації

Віртуальна електростанція об’єднує численні невеликі відновлювані джерела енергії, зокрема дахові сонячні установки, у скоординовану мережу, здатну постачати електроенергію до національної енергосистеми. Такий підхід відрізняється від традиційної моделі Таїланду, що тривалий час спиралася на великі централізовані електростанції.

Віртуальні електростанції, системи керування попитом і «розумні» електромережі мають працювати разом. «Розумні» мережі використовують цифрові технології, датчики та двосторонні комунікаційні мережі, щоб у реальному часі контролювати й розподіляти потоки електроенергії та балансувати попит і пропозицію.

Система керування попитом стимулює споживачів автоматично скорочувати або переносити споживання електроенергії у години пікового попиту. Це важливо через те, що виробіток сонячної та вітрової генерації залежить від погодних умов, а ефективне керування попитом має підтримувати стабільність мережі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Проєкт енергоплану

Ініціатива узгоджується з проєктом Плану розвитку енергетики Таїланду 2026 року, який передбачає активніше використання відновлюваної енергії та сучасних технологій управління мережею. За даними видання, Egat планує вийти за межі експериментального майданчика та застосовувати ці технології для підготовки до майбутніх викликів в енергетиці.

Проєкт плану передбачає об’єднання мільйонів розподілених енергоресурсів через віртуальні електростанції із цільовою потужністю 14 тис. МВт до середини століття. Очікується, що стратегія посилить енергетичну безпеку, покращить інтеграцію відновлюваної енергії та підтримає перехід до електроенергетичного сектору з нижчими викидами вуглецю.

Таїланд і далі залежить від імпортного викопного палива, насамперед природного газу, на який припадає майже 60% палива, використаного для виробництва електроенергії. У 2019–2022 роках Енергетична регуляторна комісія вже проводила експеримент із віртуальними електростанціями, керуванням попитом і «розумними» мережами, однак програма тоді не перейшла до комерційного розгортання.

Читай нас у