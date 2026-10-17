В Таиланде Управление по производству электроэнергии Таиланда (Egat) готовится развернуть технологии виртуальных электростанций после успешного тестирования соответствующего проекта. Об этом со ссылкой на чиновника, участвующего в инициативе, сообщает Bangkok Post. По его словам, страна движется к более гибкой системе электроснабжения с цифровым управлением.

Объединение распределенной генерации

Виртуальная электростанция объединяет многочисленные небольшие возобновляемые источники энергии, включая крышные солнечные установки, в скоординированную сеть, способную поставлять электроэнергию в национальную энергосистему. Такой подход отличается от традиционной модели Таиланда, которая долгое время опиралась на крупные централизованные электростанции.

Виртуальные электростанции, системы управления спросом и «умные» электросети должны работать вместе. «Умные» сети используют цифровые технологии, датчики и двусторонние коммуникационные сети, чтобы в реальном времени контролировать и распределять потоки электроэнергии, а также балансировать спрос и предложение.

Система управления спросом побуждает потребителей автоматически сокращать или переносить потребление электроэнергии в часы пикового спроса. Это важно, поскольку выработка солнечной и ветровой генерации зависит от погодных условий, а эффективное управление спросом должно поддерживать стабильность сети.

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Проект энергетического плана

Инициатива соответствует проекту Плана развития энергетики Таиланда на 2026 год, который предусматривает более активное использование возобновляемой энергии и современных технологий управления сетью. По данным издания, Egat планирует выйти за пределы экспериментальной площадки и применять эти технологии для подготовки к будущим вызовам в энергетике.

Проект плана предусматривает объединение миллионов распределенных энергетических ресурсов через виртуальные электростанции с целевой мощностью 14 тыс. МВт к середине века. Ожидается, что стратегия усилит энергетическую безопасность, улучшит интеграцию возобновляемой энергии и поддержит переход к электроэнергетическому сектору с более низкими выбросами углерода.

Таиланд по-прежнему зависит от импортируемого ископаемого топлива, прежде всего природного газа, на который приходится почти 60% топлива, используемого для производства электроэнергии. В 2019–2022 годах Комиссия по регулированию энергетики уже проводила эксперимент с виртуальными электростанциями, управлением спросом и «умными» сетями, однако программа тогда не перешла к коммерческому развертыванию.

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