曼谷邮报：Egat准备在泰国发展虚拟电厂

泰国发电局（Egat）在成功测试相关项目后，正准备部署虚拟电厂技术。《曼谷邮报》援引一名参与该倡议的官员报道称，该国正迈向具有数字化管理的更灵活供电系统。据其称，泰国正在转向一个由数字化管理的、更具灵活性的供电系统。

整合分布式发电

虚拟电厂将包括屋顶太阳能装置在内的众多小型可再生能源整合为协调网络，能够向国家电力系统供电。这一做法不同于泰国长期依赖大型集中式电站的传统模式。

虚拟电厂、需求管理系统和“智能”电网应协同运行。“智能”电网利用数字技术、传感器和双向通信网络，实时监测和分配电力流，并平衡供需。

需求管理系统鼓励用户在需求高峰时段自动减少或转移用电。这一点十分重要，因为太阳能和风力发电的产出取决于天气条件，而有效的需求管理应维护电网稳定。

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能源规划项目

该倡议与泰国2026年电力发展规划草案一致，该草案 предусматривает更积极地使用可再生能源和现代电网管理技术。该报称，Egat计划超越试验场地，并运用这些技术为应对未来能源领域的挑战作准备。

规划草案 предусматривает通过虚拟电厂整合数百万个分布式能源资源，到本世纪中叶实现1.4万兆瓦的目标容量。预计该战略将增强能源安全，改善可再生能源整合，并支持向碳排放更低的电力行业转型。

泰国仍依赖进口化石燃料，尤其是天然气；用于发电的燃料中，天然气占近60%。2019年至2022年，能源监管委员会已开展过涉及虚拟电厂、需求管理和“智能”电网的试验，但该计划当时未进入商业部署阶段。

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