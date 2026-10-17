Federalna Komisja Regulacji Energetyki USA (FERC) zaproponowała program przyspieszenia zatwierdzania rozbudowy amerykańskich terminali eksportowych skroplonego gazu ziemnego (LNG). Jak podaje The Hill, komisja proponuje ograniczenie terminów na zawiadomienia i składanie sprzeciwów wobec takich wniosków do 60 lub 90 dni.

Argumenty regulatora

Przewodnicząca FERC Laura Swett oświadczyła, że zmiany umożliwią krajowi szybsze zwiększanie możliwości istniejących obiektów, aby dostarczać gaz sojusznikom, którzy pilnie go potrzebują. Jej zdaniem proponowana procedura ma jednocześnie zachować wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Komisja proponuje również zniesienie wymogu, aby planowane projekty gazowe przedkładały część danych o zanieczyszczeniu powietrza podczas oceny środowiskowej. Chodzi w szczególności o modele rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, które symulują interakcję emisji projektu z innymi zanieczyszczeniami atmosferycznymi w celu oceny wpływu na jakość powietrza.

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Zastrzeżenia ekologów

Swett nazwała takie modele źródłem zamieszania, opóźnień i ryzyka sporów sądowych. Jednocześnie członkini FERC Judy Chang nie zgodziła się z tą oceną: jej zdaniem modelowanie jest najlepszym narzędziem do zrozumienia prawdopodobnego lokalnego i regionalnego wpływu projektów na jakość powietrza.

Organizacje ekologiczne skrytykowały obie propozycje. Claire Dorner z Sierra Club oświadczyła, że przyspieszenie rozwoju infrastruktury LNG i złagodzenie wymogów dotyczących modelowania utrudni ocenę wpływu projektów gazowych na jakość powietrza w społecznościach. Twierdzi ona również, że złagodzenie tych zasad może pogorszyć sytuację lokalnych ekosystemów i społeczności oraz nasilić kryzys klimatyczny.

FERC jest komisją niezależną od administracji prezydenta USA, w skład której wchodzi pięciu członków mianowanych przez prezydenta: trzech Republikanów i dwóch Demokratów.

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