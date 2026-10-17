22 października ceny paliw w Chile mogą wzrosnąć: ekonomiści prognozują podwyżkę cen benzyny o około 41 peso za litr, a oleju napędowego — o 90 peso za litr. Państwowa spółka naftowa ENAP ma opublikować ostateczne wyliczenia 21 października, dlatego prognozowane wartości nie są jeszcze oficjalne.

Według The Rio Times, jeśli prognoza się sprawdzi, będzie to piąta z rzędu podwyżka cen benzyny i oleju napędowego od końca lipca. Poprzednia korekta weszła w życie 1 października: cena benzyny 93-oktanowej wzrosła wtedy o 39,4 peso za litr, a oleju napędowego — o 95 peso.

Wpływ na ceny

Chile importuje znaczną część paliw, dlatego na ceny krajowe wpływają notowania ropy na światowym rynku oraz kurs peso wobec dolara. Według Oceny Ekonomicznego Obserwatorium Uniwersytetu Diego Portales cena ropy Brent wzrosła w tym tygodniu ze 102 do 105,8 dolara za baryłkę. W piątek, 16 października, Brent zamknęła notowania na poziomie 109,86 dolara za baryłkę.

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Średni kurs chilijskiego peso wyniósł 982 peso za dolara wobec 978,3 peso tydzień wcześniej. Osłabienie waluty krajowej zwiększa koszt zakupu importowanych produktów naftowych.

Mechanizm stabilizacyjny

W Chile działa mechanizm stabilizacji cen paliw Mepco, który stopniowo przenosi na konsumentów różnicę między rynkową ceną bazową a ceną hurtową ENAP. Jego korekty odbywają się raz na trzy tygodnie.

ENAP podkreśla, że nie ustala ani nie reguluje cen detalicznych na stacjach paliw. Ostateczną cenę dla kierowców określają dystrybutorzy, dlatego ceny na różnych stacjach mogą się różnić. Nowa podwyżka cen oleju napędowego może mieć największy wpływ na transport towarowy i połączenia autobusowe.

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