У Чилі прогнозують п’яте поспіль подорожчання пального — The Rio Times

У Чилі 22 жовтня може зрости вартість пального: економісти прогнозують подорожчання бензину приблизно на 41 песо за літр, а дизельного пального — на 90 песо за літр. Остаточні розрахунки державна нафтова компанія ENAP має оприлюднити 21 жовтня, тому прогнозовані цифри ще не є офіційними.

За даними The Rio Times, якщо прогноз справдиться, це стане п’ятим поспіль підвищенням цін на бензин і дизельне пальне з кінця липня. Попереднє коригування набуло чинності 1 жовтня: тоді ціна 93-октанового бензину зросла на 39,4 песо за літр, а дизельного пального — на 95 песо.

Вплив на ціни

Чилі імпортує значну частину пального, тому на внутрішні ціни впливають котирування нафти на світовому ринку та курс песо до долара. За оцінкою Економічної обсерваторії Університету Дієго Порталеса, цього тижня ціна нафти Brent зросла зі 102 до 105,8 долара за барель. У п’ятницю, 16 жовтня, Brent закрилася на рівні 109,86 долара за барель.

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Середній курс чилійського песо становив 982 песо за долар проти 978,3 песо тижнем раніше. Ослаблення національної валюти збільшує вартість закупівлі імпортних нафтопродуктів.

Механізм стабілізації

У Чилі діє механізм стабілізації цін на пальне Mepco, який поступово передає споживачам різницю між ринковою базовою ціною та оптовою ціною ENAP. Його коригування відбуваються раз на три тижні.

ENAP наголошує, що не встановлює і не регулює роздрібні ціни на автозаправних станціях. Остаточну вартість для водіїв визначають дистриб’ютори, тому ціни на різних АЗС можуть відрізнятися. Найбільший вплив нове подорожчання дизеля може мати на вантажні перевезення та автобусне сполучення.

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