Grüüün将停止服务德国20万名客户——OilPrice

在德国，隶属于Münch Energie Group的可再生电力供应商Grüüün将从2026年10月31日起停止为约20万名家庭客户提供服务。消费者将不得不转向其他电力供应商。

停止运营的原因

于2024年开始运营的Grüüün将这一决定与德国可再生能源政策的计划调整联系起来。该公司列举的因素包括即将进行的《可再生能源法》EEG 2027改革、政府对燃气发电的侧重以及不断上涨的电网费率。该公司认为，这些变化扰乱了其长期定价模式。

据OilPrice报道，总部位于柏林的初创企业Stromee也可能已退出德国零售市场。来自德国西部的公用事业公司SWK Energie GmbH表示，其接管了数量处于五位数较低区间的电力和天然气供应客户。

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批发价格与天然气储备

在天然气价格上涨的背景下，电力批发价格飙升，加上监管变化，令该行业承受压力。彭博社指出，企业退出市场的情况让人想起2022年能源危机期间的局面，当时众多小型供应商停止运营。

德国以较低的天然气储气库填充水平进入冬季。据Gas Infrastructure Europe数据，截至2026年10月15日，德国储气库填充率为60%，而欧盟平均水平为74%。与此同时，德国最大的天然气进口商之一VNG在上月底表示，尽管储气库储备较低，但得益于多元化的进口渠道，该国并未面临天然气供应短缺。

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