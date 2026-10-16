Grüüün прекратит обслуживать 200 тысяч клиентов в Германии — OilPrice

В Германии поставщик возобновляемой электроэнергии Grüüün, входящий в Münch Energie Group, прекратит обслуживать около 200 тысяч бытовых клиентов с 31 октября 2026 года. Потребителям придется перейти к другим поставщикам электроэнергии.

Причины прекращения работы

Компания Grüüün, начавшая работу в 2024 году, связала это решение с планируемыми изменениями в немецкой политике в сфере возобновляемой энергетики. Среди факторов она назвала предстоящую реформу Закона о возобновляемых источниках энергии EEG 2027, фокус правительства на газовой генерации и рост сетевых тарифов. По оценке компании, эти изменения нарушили ее долгосрочную ценовую модель.

Как сообщает OilPrice, берлинский стартап Stromee также, вероятно, ушел с немецкого розничного рынка. Коммунальная компания SWK Energie GmbH из западной части Германии заявила, что приняла клиентов по поставкам электроэнергии и газа численностью в нижнем пятизначном диапазоне.

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Оптовые цены и запасы газа

Сектор испытывает давление из-за скачков оптовых цен на электроэнергию на фоне подорожания газа, а также регуляторных изменений. Bloomberg отмечает, что уход компаний с рынка напоминает ситуацию во время энергетического кризиса 2022 года, когда работу прекратили многочисленные малые поставщики.

Германия вступает в зимний сезон с низким уровнем заполнения газохранилищ. По состоянию на 15 октября 2026 года они были заполнены на 60%, тогда как средний показатель по ЕС составлял 74%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. В то же время один из крупнейших немецких импортеров газа VNG в конце прошлого месяца заявил, что благодаря диверсифицированным возможностям импорта страна не сталкивается с дефицитом поставок газа, несмотря на низкие запасы в хранилищах.

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