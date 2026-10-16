Według The Rio Times, system energetyczny Kuby doznał ośmiu kolapsów w 2026 roku. Pożar w elektrowni 16 października pogłębił niedobór energii elektrycznej. Wydanie wyjaśnia, że sieć produkuje znacznie mniej energii elektrycznej, niż potrzebuje wyspa, i nie ma mocy rezerwowych, aby zrekompensować awarie sprzętu.

Niedobór mocy wytwórczych

Brak rezerw oznacza, że nowa awaria może pogłębić przerwy w dostawach energii elektrycznej. Wydanie nazwało połączenie niewystarczającej produkcji energii elektrycznej i braku zapasu mocy podstawą niestabilności kubańskiej sieci energetycznej.

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W swoim materiale The Rio Times analizuje również problemy kubańskich elektrowni cieplnych oraz niedobór paliwa, który pogłębia kryzys energetyczny.

Energia słoneczna i pomoc Chin

Osobny rozdział przeglądu poświęcono temu, co energia słoneczna i pomoc Chin mogą dać w przezwyciężeniu kryzysu. Wydanie nie podaje w dostępnej części materiału konkretnych parametrów takich projektów ani pomocy.

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